Niet bedoeld om op te lopen of zo

In een TikTok-video haalt de Duitse mode-influencer Alojz Abram (77, hij runt zijn populaire account samen met zijn kleinzoon) glunderend een paar laarzen uit een doos. Ze zijn knalrood, gemaakt van spekglad rubber en absurd groot. Alleen het voetgedeelte is al groter dan Abrams hoofd.

Abram, wiens video meer dan drie miljoen likes kreeg, is een van de tientallen influencers die de Big Red Boots – bedacht door het New Yorkse collectief MSCHF – begin februari toegestuurd kreeg.

Fanatiek

Die influencers zijn er zo fanatiek over gaan posten dat er in de dagen voordat ze op 16 februari officieel in de verkoop gingen (voor 350 dollar) over weinig anders gepraat werd op TikTok en Instagram. De een vindt ze briljant, de ander háát ze. „Als je ze per se wil hebben, koop ze dan voor je interieur en zet er een plant in”, zegt TikTokker @wavechapelly in een video die bijna 400.000 keer bekeken is.

De laarzen doen nog het meeste denken aan de schoenen van een tekenfilmfiguur. MSCHF wilde een archetype van een laars maken, zoals je die vaak in cartoons ziet. „Big Red Boots hebben absoluut niet de vorm van voeten, maar juist extreem de vorm van laarzen,” schrijven ze in hun persbericht. „Als je iemand schopt met deze laars, dan hoor je BOING!” Online worden ze ook wel Astro Boots genoemd, omdat ze sprekend lijken op de laarzen die Astro Boy draagt in de gelijknamige mangaserie.

Praktisch zijn ze niet: wie niet wil struikelen over z’n eigen voeten, moet wijdbeens lopen

MSCHF, opgericht in 2019, steekt graag de draak met de modewereld. Eerder maakten ze al een parfum dat rook naar industrieel smeermiddel WD-40, sneden ze een peperdure Birkin-tas van Hermès kapot om er een ‘Birkinstock’-sandaal van te maken. En brachten ze in samenwerking met rapper Lil Nas X de ‘Satan Shoe’ uit: een Nike Air Max met daarin bloeddruppels van de MSCHF-medewerkers verwerkt. Nike wist van niks en spande onmiddellijk een rechtszaak aan.

Op sociale media mogen de laarzen dan populair zijn, de kans is klein dat ze ook het straatbeeld gaan overnemen. Want praktisch zijn ze niet: wie niet wil struikelen over z’n eigen voeten, moet wijdbeens lopen. En ze gaan lastig uit, zo blijkt uit de viral video’s van de New Yorkse concept store Bowery Showroom waarin klanten op de grond liggen en medewerkers de laarzen met veel moeite van hun voeten loswrikken.

De Big Red Boot past bij een trend die al langer gaande is in de modewereld: opvallende, haast clowneske kledingstukken en accessoires die vooral bedoeld zijn om indruk te maken op sociale media. Clickbait-kleren, in modejargon. Net als het tasje van het Britse modemerk J.W. Anderson dat eind vorig jaar een hype werd: een plastic duif zonder enig hengsel of handvat. Als je er iets in wil stoppen (de gemiddelde smartphone past er niet in) moet je een vleugel openklappen. De Pigeon Clutch kost 690 euro en is steevast overal uitverkocht.