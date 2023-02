Minister Kaag in Twente opgewacht door demonstranten met fakkels

Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) is zondag tijdens een werkbezoek in het Twentse Diepenheim opgewacht door een groep van ongeveer vijftig demonstranten. De groep, van wie een deel brandende fakkels vasthield, had de weg die Kaag moest afleggen met trekkers geblokkeerd. De minister moest het laatste stuk naar haar afspraak daarom te voet afleggen.

Kaag was in Twente om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ze zou haar dag afsluiten met een deelname aan een politieke talkshow. Eerder had actiegroep Strijders Twente een flyer verspreid waarin ze de bewoners van Diepenheim opriepen om de minister „een warm welkom te geven”. Volgens persbureau ANP was Kaag op de hoogte dat er een betoging zou zijn en was er ook politie aanwezig. Op beelden op sociale media is te zien dat de minister in gesprek gaat met de fakkeldragende demonstranten.

In januari vorig jaar werd Kaag thuis bezocht door een fakkeldragende demonstrant, die complotleuzen riep. Het incident werd gefilmd en verspreid op sociale media door een medeverdachte. Demonstrant Max van den B. werd begin vorige week in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden cel.

Verschillende politici hebben zich op sociale media uitgesproken tegen de actie van de demonstranten in Twente. Premier Mark Rutte noemt de actie „onacceptabel” in een bericht op Twitter. „Demonstreren mag maar het intimideren van politici moet stoppen.” Op hetzelfde platform noemt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) de demonstratie „een absolute schande”. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas twitterde: „Ben totaal geen fan van D66, maar doe eens normaal”.