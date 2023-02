‘Mijn droom is belangrijker dan het salaris’

in

‘Al tijdens mijn opleiding zocht ik naar maatschappelijke stageplekken waarbij ik iets concreets voor anderen kon betekenen. Dat vind ik nog altijd heel belangrijk, en daar richt ik mijn werk dus ook op in. De afgelopen twee jaar zat ik als brandmarketeer bij een start-up die vrijwilligers in contact brengt met maatschappelijke organisaties. Een heel leuke plek, maar ik merkte dat ik meer ideeën had om uit te werken dan dat ik daar kon.

„Vandaar dat ik vanaf maart een nieuwe baan zoek. Als freelance copywriter en illustrator kan ik tussendoor ook aan de slag, maar ik zoek wel een nieuwe plek waar ik als marketeer van betekenis kan zijn. Omdat ik nog twee weken aan vakantiedagen had en ik die nuttig wilde invullen, heb ik vorige week zeven dagen op verschillende locaties vrijwilligerswerk gedaan. Iets wat ik altijd al wilde doen, maar waar ik steeds ‘te druk’ voor was. Ik heb nog nooit in zo’n korte tijd zoveel bijzondere mensen leren kennen, levenslessen geleerd, geluk gevoeld en dankbaarheid ervaren. Op LinkedIn heb ik over de week verslag gedaan, omdat ik anderen wil laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is.

„In de maatschappelijke sector verdien je doorgaans niet zo veel. Dat vind ik jammer en ook niet helemaal eerlijk. Ik heb vriendinnen die in de financiële sector werken, en die verdienen veel meer dan ik. Toch is dit wel de richting die ik op wil: met creativiteit de wereld verbeteren. Dat is mijn droom. Het salaris is daaraan ondergeschikt.”

uit

‘Ik woon in Amsterdam en kan prima rondkomen, maar het is geen vetpot. Het lukt me meestal niet om te sparen en ik heb nog een studieschuld die ik moet aflossen. En omdat ik nog geen nieuwe baan heb gevonden, ben ik ook wel gaan bezuinigen. Ik bestelde bijvoorbeeld vaak de boodschappen waar ik op dat moment zin in had bij zo’n flitsbezorgservice, en dan koop je uiteindelijk vaker en meer dan je nodig hebt. Nu ga ik gewoon naar de supermarkt om de hoek en ben ik goedkoper uit omdat ik minder koop.

„Ik heb een sportabonnement waarmee je verschillende sportscholen en -klasjes in Amsterdam kunt bezoeken. Heel handig en leuk om naast bootcamp ook andere sporten te proberen. Heel belangrijk voor mij is de rust die sporten me naast het werk brengt. Wel merk ik dat ik altijd meer wil sporten dan met mijn pakket kan, dus ik moet mijn abonnement eigenlijk aanpassen.

„Ik ben ook minder kleding gaan kopen, en als ik iets koop is het vaker tweedehands. Ik heb ook niet zoveel kleding nodig, ik heb veel weggegeven. Je hebt voor sommige steden een Facebookgroep waarop je spullen gratis kunt aanbieden, dat is echt fantastisch. Zo heb ik een keer een moeder met twee kinderen van kleding, schoenen en speelgoed voorzien. Het is fijn om iemand zo te kunnen helpen die het misschien niet kan betalen.”

Netto-inkomen: 2.400 euro Vaste lasten: wonen (776 euro), mobiel/internet/tv (35 euro), verzekeringen (30 euro, „mijn ouders betalen m’n zorgverzekering”), boodschappen (200 euro), goede doelen (19 tot 30 euro), DUO (100 euro), sport (35 euro) kleding (50 euro), horeca (100 tot 150 euro), openbaar vervoer (200 tot 250 euro) Sparen: afhankelijk van wat er over is Laatste grote aankoop: aanbetaling nieuwe mobiele telefoon (350 euro)

