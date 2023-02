Mijn dochter zit niet lekker in haar vel

Moeder: „Mijn 15-jarige dochter heeft er een handje van om mij vlak voor schooltijd te vragen of ik haar wil ziek melden, een paar minuten voordat ik naar mijn werk ga. Het zijn vage klachten: hoofdpijn, misselijk, buikpijn. Als ik haar probeer te dwingen, wordt het een drama.

Ze zit in 4 gymnasium. Ze wil niet naar school omdat ze wil vermijden dat ze wordt aangesproken op niet-gemaakt werk. Ze weet niet hoe ze moet leren, besteedt er uren aan maar komt tot niks.

Ik vind dat een baaldag moet kunnen, maar vaak zit ze dan alleen, omdat ik naar mijn werk moet, en wordt haar stemming niet beter. Ze heeft last van depressieve gevoelens, voelt zich minderwaardig, daar heeft ze een jaar lang hulp voor gehad.

Vorig jaar heeft ze veel gemist. Mijn ex-man en ik stelden haar voor naar de havo te gaan, maar dat wil ze niet, dan mist ze haar vriendinnen.”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar . (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Band versterken

Marga Akkerman: „Het klinkt alsof uw dochter niet weet wat ze met zichzelf aan moet. Er kan zoveel zijn waardoor ze nu vastloopt, onderwerpen die deels wel en deels niet met school te maken hebben. Niet weten hoe je moet leren komt nogal eens voor bij hoog-intelligente kinderen. U kunt door psychologisch onderzoek laten uitzoeken of dit bij haar het geval is. Daar komen ook aanbevelingen uit over een passende aanpak.

„Je kunnen concentreren heeft ook te maken met wat je allemaal nog meer aan je hoofd hebt. Voelt ze zich alleen staan in het gezin? Is er aandacht om stil te staan bij haar gevoelens: ‘Wat moet het moeilijk voor je zijn om je elke ochtend af te vragen: ga ik wel of niet naar school?’ Doen jullie dingen met elkaar waardoor het gezinsverband voor haar voelbaar wordt? Nu lijkt het of ze vooral haar rol moet vervullen in het levensschema van anderen, en zij reageert daarop met claimend gedrag tegenover u. Met vage klachten kun je dan prima de aandacht afdwingen en anderen tot het zoeken van oplossingen aanzetten. Die dan vervolgens worden afgewezen. U kunt zeggen: ‘Laten we er vanavond over praten, nu is het tijd om te vertrekken, voor jou en voor mij.’

„Het is voor uw dochter belangrijk om zich betrokken te gaan voelen bij het verbeteren van de situatie. Raadpleeg een gezinstherapeut om uit te zoeken wat ze nodig heeft om een volgende stap in haar ontwikkeling te kunnen zetten.”

Afspraken maken

Tischa Neve: „Vijf dagen absentie in dit schooljaar valt mee, het is alleen goed om in de gaten te houden dat het er niet meer worden zodra de druk hoger wordt.

„Voor angstige of sombere kinderen kan af en toe een dag thuisblijven de manier zijn waarop ze hun schooldiploma halen, daarover vallen afspraken te maken met school. Misschien geldt dat ook voor uw dochter. Bespreek met haar dat u het prima vindt dat ze af en toe een baaldag neemt, maar dat ze u niet ’s ochtends voor een voldongen feit stelt, omdat u dan gaat twijfelen . Bekijk samen op een rustig moment wat uw dochter nodig heeft op zo’n dag. Heeft ze gewoon een off-day, of is er meer aan de hand? Hoe kan ze die dag zo indelen dat u met vertrouwen de trein kunt instappen?

„Uw dochter komt niet in 4 gymnasium als ze niet kan leren. Wat heeft ze nodig om zich te concentreren? Wie of wat zouden daarbij kunnen helpen?”

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog. Tischa Neve is psycholoog en opvoedkundige. Ze geeft webinars over opvoeden en maakt de podcast Even over mijn kind.