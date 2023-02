Een vriendin had de merkwaardige gewoonte een boek dat zij cadeau kreeg uit te pakken of het een godsgeschenk betrof. Met een speciaal mesje sneed ze voorzichtig de verpakking los en tilde het boek eruit als een baby uit de baarmoeder. Daarna ging de verpakking onaangetast in een la.

Ik beschouwde dit ritueel als een onschuldige gewoonte zoals we er allemaal wel een paar hebben.

Tot ik op een verjaardag mijn eigen boek terugkreeg, keurig in de oorspronkelijke verpakking.

