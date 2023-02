Hoe de Marechaussee structureel discrimineerde bij grenscontroles

De Koninklijke Marechaussee mag etniciteit niet langer als criterium gebruiken bij het controleren van reizigers, dat oordeelde het gerechtshof afgelopen week. Het roept de vraag op wat deze uitspraak voor andere instanties zoals de politie betekent, vertelt redacteur Camil Driessen. Hoe diep zit etnisch profileren in ons overheidssysteem?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl