Het omgewaaide A-6 kunstwerk ‘De Tong’ staat weer rechtop

Automobilisten tussen Almere en Lelystad was het sinds vrijdag mogelijk al opgevallen, De Tong is terug op zijn plek op de Knardijk langs de A6. Precies 3 jaar nadat het negen meter hoge beeld in 2020 was scheefgewaaid bij een februaristorm.

Maandagmiddag om 12 uur was de officiële heronthulling van het beeld van Rudi van de Wint dat sinds 1992 op die plek stond, en sindsdien twee keer eerder is weggeweest voor reparatie. „Drie maal is scheepsrecht”, zei de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman (Cultuur, D66). „De Tong gaat nooit meer weg. Voortaan zal het beeld de dijk weer markeren voor de dagelijkse meer dan 10.000 automobilisten die er langsrijden. En deze plek is echt bijzonder, want ooit in de jaren vijftig liep over de Knardijk de enige weg naar Lelystad.”

De gedeputeerde herinnerde tijdens de korte plechtigheid het twintigtal aanwezigen ook aan het onderzoek naar een andere locatie. „Maar er is geen betere plek voor De Tong. Voor veel mensen zijn de dijk en het beeld samen het kunstwerk.”

Na de stormschade lag het beeld bijna 2,5 jaar in een opslag bij Stichtse Brug. Na technisch onderzoek en overleg met Provinciale Staten kon in juli 2022 eindelijk het echte herstel beginnen in een loods op De Nollen, het beeldenpark bij Den Helder van de in 2006 overleden kunstenaar Rudi van de Wint. De inwendige constructie bleek in de loop der jaren murw getrild door de permanente beweging, ook bij weinig wind. Het beeld is ovaal en op zijn breedst vier meter; het staat als een enorm zeil vol op de noordwesterwind. De nieuwe binnenconstructie is een onwrikbare stalen koker.

Tollen

Vrijdagochtend 17 februari, toen een kraanwagen van Saan het elf ton zware beeld op zijn voetstuk wilde plaatsen, sloeg de wind toch nog eens toe, vertelt Rudi’s zoon Gijs van de Wint, wiens werkplaats de restauratie uitvoerde. „Het beeld begon te tollen aan de kabel. Met vier man moesten we hem tegenhouden.” Maar het lukte om De Tong vast te bouten aan zijn dijk.

Ook maandag 20 februari, de dag van de officiële herplaatsing, staat er een stevige bries op de Knardijk. De gouden strikken waarmee De Tong versierd is, waaien na het plechtig losmaken door de gedeputeerde, zoon Gijs en een paar kleinkinderen van Rudi van de Wint, meteen de polder in. Maar nu de naam van het beeld officieel ontdaan is van de omstreden toevoeging ‘van Lucifer’, waardoor veel passanten op de A6 aan de duivel moesten denken, is de wind het beeld vast gunstiger gezind.

