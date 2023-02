Duitsland worstelt met zijn nieuwe rol na de inval in Oekraïne

Pakweg een week nadat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz Leopard-tanks aan Oekraïne toezegde, combineerde de Russische president Vladimir Poetin de herdenking van de slag bij Stalingrad, tachtig jaar geleden, met een dreigement aan Duits adres. „Ongelofelijk maar waar”, aldus Poetin in zijn toespraak begin februari in Wolgograd, zoals Stalingrad sinds de jaren zestig weer heet. „Opnieuw worden we door Duitse tanks bedreigd […]. Opnieuw wil men op Oekraïense bodem tegen Rusland vechten, met hulp van de erfgenamen van Hitler.”

Poetins formulering was een geijkt staaltje propaganda voor Russische toehoorders, maar speelde ook naadloos in op Duitse gevoeligheden: de angst om in een oorlog verwikkeld te raken, of zelfs agressor te zijn.

Die vrees maakt de Duitse hulp aan Oekraïne tweeslachtig. Duitsers zijn „verscheurd tussen de wens om de vrijheid te verdedigen”, enerzijds, en de „decennialang aangeleerde pacifistische reflexen” anderzijds, zo vatten de opinieonderzoekers van instituut Allensbach de resultaten van een recente enquête samen. Het standpunt van de Duitse regering onder kanselier Olaf Scholz (SPD) lijkt in de eerste twaalf maanden sinds begin van de oorlog al even ambivalent.

Op 27 februari 2022, drie dagen nadat Rusland Oekraïne binnenviel, kondigde kanselier Olaf Scholz een rigoureuze ommezwaai aan in de Duitse buitenland- en veiligheidspolitiek. Voortaan zou fors in defensie worden geïnvesteerd, wapens zouden ook naar oorlogsgebied, namelijk naar Oekraïne, geëxporteerd worden. Duitsland wilde niet meer „naïef” zijn, niet met Poetin „praten om het praten”, aldus Scholz (SPD).

Een jaar later hapert die Zeitenwende op veel fronten. Dat komt, volgens voormalig kolonel bij de Bundeswehr en CDU-Bondsdaglid Roderich Kiesewetter, omdat de Zeitenwende „in de mindset van de kanselier en in een deel van zijn SPD nog niet is aangekomen”.

Weerstand in de SPD

„Velen hadden van Duitsland een gedaantewisseling verwacht, een complete gedaantewisseling”, aldus de Poolse premier Mateusz Morawiecki (PiS), steevast kritisch op Duitsland, onlangs in een interview met Bild. „Maar we zien dat Duitsland probeert half-zwanger te zijn: een beetje nieuw denken en Oekraïne ondersteunen, maar tegelijkertijd […] geloven dat de verhouding met Rusland binnenkort weer business as usual is.”

De scepsis van Morawiecki is niet geheel ongegrond, alleen al vanwege onenigheid in Scholz’ SPD. Vorig jaar februari kondigde Scholz aan om 100 miljard euro in defensie te investeren, en bovendien vanaf 2024 ruimschoots het 2 procent-doel van de NAVO te halen. Vrijdag op de Veiligheidsconferentie in München herhaalde Scholz dat laatste streven – maar hij stuit op weerstand in zijn eigen partij. Saskia Esken, die SPD-co-voorzitter is, betwijfelde maandag openlijk het nut van die 2 procent van het bbp voor defensie.

Van de 100 miljard euro die Duitsland zou gebruiken om het eigen leger op te lappen, is inmiddels „meer verdampt door de inflatie dan er is uitgegeven”, aldus Kiesewetter. Door de Duitse aanbestedingsbureaucratie kan het jaren duren voordat orders worden geplaatst. Kiesewetter: „Die bureaucratische processen moeten tenminste in oorlogstijd opgeschort kunnen worden.” De hoge Duitse diplomaat Wolfgang Ischinger zei in een interview zelfs dat Duitsland nu moet overschakelen naar een „oorlogseconomie”.

De wapens die aan Oekraïne zijn geleverd, had men direct moeten nabestellen. De wapenindustrie had sinds maart 2022 op hoge toeren moeten draaien. Dat alles is een jaar lang verzaakt Roderich Kiesewetter Bondsdaglid CDU

Daar is Duitsland nu nog ver van verwijderd. Scholz en ook zijn vorige maand afgetreden minister van Defensie Christine Lambrecht (SPD) planden het afgelopen jaar niet vooruit wat wapenleveranties betreft. De discussie over de Leopard-tanks voor Oekraïne speelde in Duitsland sinds afgelopen zomer. Toch moest de nieuwe minister van Defensie, Boris Pistorius (SPD), in januari, toen hij een paar dagen in het ambt was, zijn ministerie opdracht geven te inventariseren hoeveel van zulke tanks er in Duitsland eigenlijk beschikbaar waren. Oppositiepoliticus Kiesewetter: „De wapens van de Bundeswehr die aan Oekraïne zijn geleverd, had men direct moeten nabestellen. De productie van de wapenindustrie had sinds maart 2022 op hoge toeren moeten draaien. Dat alles is een jaar lang verzaakt.”

De Duitse wapenindustrie heeft enorme capaciteit: in 2021 exporteerde Duitsland voor 9,3 miljard euro aan materieel, vooral aan NAVO-landen en aan bevriende staten als Japan en Australië. De concerns stellen nu dat er te weinig opdrachten binnenkomen van Defensie om vooruit te kunnen werken – ook al is er in Oekraïne een groot gebrek aan munitie. De nieuwe minister Pistorius riep de wapenindustrie vorige week op om vooral te produceren, omdat de opdrachten heus zouden volgen – zij het bureaucratisch vertraagd.

Ook op ander vlak heeft Scholz moeite aan zijn eigen woorden gehoor te geven. In de zomer gaf Scholz een toespraak in Praag. Hij citeerde de auteur Milan Kundera, die het de „tragedie van Midden-Europa” noemde hoe de landen aan de andere kant van het ijzeren gordijn „na de Tweede Wereldoorlog ontwaakten, en constateerden dat ze zich in het oosten bevonden, dat ze van de kaart van het westen waren verdwenen”. Scholz stelde dat de kleinere Midden-Europese landen gelijkwaardige partners binnen de EU zijn. In de nieuwe Duitse buitenlandpolitiek moeten de belangen van de oosterburen serieus worden genomen; serieuzer dan toen bezwaren van Polen en de Baltische Staten tegen de aanleg van Nord Stream 2 in de wind werden geslagen.

De leiding nemen

Toch slaagt Duitsland er maar mondjesmaat in het vertrouwen in Oost- en Midden-Europa terug te winnen. Scholz benadrukt steeds dat alle wapenleveranties „in samenspraak” met de NAVO-partners gebeuren. Maar dat Polen en het VK gevechtstanks aan Oekraïne wilden gaan leveren, was voor Scholz niet genoeg: Duitsland zegde pas toe toen ook de VS onder flinke druk Abrams-tanks wilden leveren. Volgens critici was dat een bewijs dat voor Duitsland sommige landen meer „partner” zijn dan anderen, en dat het nog steeds liever zaken doet met grootmachten in oost en west dan met de directe buren.

Bovendien is de betrokkenheid van de VS geen gegeven. Onder Joe Biden, die maandag zijn engagement in Kiev onderstreepte, kan Duitsland zich nog laten leiden door de VS. Op den duur kan Scholz niet rekenen op die grote Amerikaanse inzet. Christoph Heusgen, voormalig buitenland-adviseur van Angel Merkel en tegenwoordig voorzitter van de Veiligheidsconferentie, stelt dat „alle partners van Duitsland, de vierde economie in de wereld, het land met het grootste inwoneraantal in Europa, verwachten dat het meer de leiding neemt.”

Voor veel Duitsers, en zeker voor die van een oudere generatie, is een Duitsland dat de leiding neemt in een oorlogssituatie onwenselijk. Vorige week publiceerde filosoof Jürgen Habermas (93), de bekendste intellectueel van Duitsland, nog een pleidooi voor onderhandelingen met Rusland. Een andere oproep voor een wapenstilstand werd binnen een week meer dan een half miljoen keer ondertekend. Kiesewetter: „In principe heb ik, met oog op de Duitse geschiedenis, begrip voor een pacifistische instelling. Maar de pleidooien voor onderhandelingen met Rusland zijn geen pacifisme, maar willen Oekraïne dwingen te capituleren.”

