Deze kabinetsperiode geen grote belastingwijzigingen meer mogelijk door ict-problemen Belastingdienst

Door de sterk verouderde ict-systemen bij de Belastingdienst zijn deze kabinetsperiode geen grote wijzigingen in het belastingstelsel meer mogelijk. Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) maandag in een Kamerbrief naar aanleiding van publicaties in NRC. De Belastingdienst richt zich tot 2026 op de vernieuwing van de ict-systemen en reeds geplande wijzigingen, waardoor nieuwe plannen achteraan moeten sluiten.

Lees ook: Overheidsfinanciën in gevaar door sterk verouderde ict van Belastingdienst

In het verleden gooiden nieuwe beleidswijzigingen geregeld de planning door de war, wat ten koste ging van de modernisering van de ict-systemen. Daarmee zijn de problemen alleen maar groter geworden. Delen van de overheidsfinanciën lopen ernstig gevaar door de vertraagde vernieuwing, schrijft de Belastingdienst in interne analyses in handen van NRC. Nieuwe herplanning van de ict-capaciteit wil Van Rij dan ook voorkomen, zodat „de continuïteit geborgd is en blijft”.

Dit betekent voor zowel Kamerleden als bewindspersonen dat zij „soms” moeten accepteren dat gewenste beleidswijzigingen later worden ingevoerd, aldus Van Rij. Deze keuze is nu al gemaakt bij de aanpassing van de inkomstenbelasting over box 3. Eind 2021 bepaalde de Raad van State dat de fiscus belasting moest heffen over het werkelijke en niet het fictieve rendement, waarop dit in 2022 met prioriteit recht werd gezet. Dit had als gevolg dat de uitfasering van software met de verouderde programmeertaal Cool:Gen vertraging opliep, terwijl deze juist „essentieel” is om een heffing in box 3 op basis van daadwerkelijk rendement door te voeren. Het nieuwe systeem moet nu begin 2026 in gebruik worden genomen.

De verouderde ict kost de Belastingdienst momenteel honderden miljoenen euro’s per jaar. In 2022 gaf de dienst 849 miljoen euro uit aan ict, waarvan een aanzienlijk deel aan onderhouds- en reparatiekosten. Sommige systemen waarmee de Belastingdienst werkt stammen nog uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.