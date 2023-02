‘Onze dromen spelen zich nog steeds af in Adiyaman. Donderdag is ons team van 21 hulpverleners na ruim een week vertrokken uit het rampgebied. Vol indrukken, beelden en gedachten zijn we teruggekeerd. We waren naar Turkije gereisd zonder verwachtingen, we wilden doen wat nodig was. Het is de moeite waard geweest. Uiteindelijk hebben we met de lokale teams in een paar dagen tijd een veldkliniek, opvangcentrum en een goed georganiseerde apotheek kunnen opzetten. Iets kleins hebben we samen groot gemaakt. En blijvend.

„We hebben meer gedaan dan medische hulp bieden. Samen met het search and rescue team is gezocht naar overlevenden. Aan het einde van de dag deden we spelletjes met de kinderen – ik heb voor het eerst in mijn leven gehinkeld. En we voerden heel veel gesprekken. We spraken de lokale hulpverleners: politie, militairen, medici. We luisterden naar de verhalen van de mensen die alles verloren door de aardbeving. Het maakte niet uit of je elkaar kon verstaan. Pijn, verdriet, verlies en hoop hebben geen taal nodig. Dat zijn universele menselijke emoties.

„De laatste dagen zagen we de mentale impact van deze ramp. We zagen mensen met paniekaanvallen, mensen die niet konden slapen of die de zin van het leven niet meer zagen. We hadden een psycholoog in ons team die hen zo goed mogelijk hielp. Of er op dat gebied nu hulp is voor de slachtoffers, weet ik niet. Wat er in elk geval wel is: veerkracht en gemeenschapszin.

Shakib Sana is huisarts in Rotterdam. Met zo’n 150 anderen vertrok hij naar Turkije om medische hulp te verlenen. „De kleine gebeurtenissen raken je het meest.” Foto Pierre Crom

„In Adiyaman werkten we zo’n achttien, twintig uur per dag. Nu we terug zijn, is er ruimte om alles te verwerken. Er is veel contact. Een collega vertelde me dat ze wakker lag met schuldgevoelens. Ze zei: voor mij is thuis een bed en warm water uit de kraan. Dáár is thuis nu een tent of container in de vrieskou.

„Met hulp van mijn goede vriend psychiater Caner Basaran hebben we nazorg kunnen regelen voor alle hulpverleners die mee waren. 25 psychologen van CaleidoZorg hebben de komende tijd ruimte in hun agenda’s gemaakt. Dat deden ze eerder tijdens de coronapandemie, toen medisch personeel in korte tijd veel heftige dingen meemaakte. Ik ga zelf ook een gesprek aanvragen. Als zorgprofessional weet je hoe belangrijk preventie is.

„Achteraf zijn het kleine gebeurtenissen die je het meest raken. Een vrouw die de WhatsApp-groep liet zien van haar buurt, een buurt die niet meer bestaat. In het vliegtuig van Adiyaman naar Istanbul zat ik naast een man met een piepklein tasje met een paar tweedehands kledingstukken. Hij had zijn huis en familie verloren en wilde in Istanbul een nieuw leven beginnen. Die man omvatte eigenlijk alles: het immense verdriet en toch ook een beetje hoop.”