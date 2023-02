CBS: Prijsstijgingen voor meer dan de helft van de ondernemers grootste bedrijfsrisico voor 2023

Meer dan de helft van de ondernemers (56 procent) ziet prijsstijgingen als de meest zorgelijke ontwikkeling voor hun bedrijf het komende jaar. Dat blijkt uit een onderzoek voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder bedrijven met meer dan vijf werknemers die niet behoren tot de financiële sector. Vorig jaar was dat 44 procent.

Meer dan de helft van de ruim vijfduizend ondervraagde ondernemers zegt dat het amper of helemaal niet lukt om hun bedrijfskosten, die voornamelijk zijn gestegen door de duurder geworden energie en grondstoffen, over te hevelen naar klanten. 6 procent brengt de prijsstijgingen volledig in rekening bij de consument, en meer dan 40 procent doet dat grotendeels.

Per sector verschilt sterk of de kosten kunnen worden doorberekend. Bijna een kwart van de ondernemers die panden verhuurt of verhandelt zegt prijsverhogingen geheel zelf op te vangen, het hoogste percentage van alle sectoren. Wel berekende vorig jaar nog de helft van de onroerend goedbedrijven hun gestegen kosten niet door naar consumenten. Ook van de agriculturele en culturele sectoren zegt rond een vijfde van de bedrijven geen kosten te kunnen doorberekenen.