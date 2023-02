Washington is bezorgd over de Chinese levering van wapens aan Rusland

De Verenigde Staten maken zich zorgen dat China op het punt staat Rusland wapens te leveren voor de oorlog tegen Oekraïne.

Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zaterdagavond na een ontmoeting met Wang Yi, de hoogste Chinese ambtenaar verantwoordelijk voor het buitenlands beleid. De twee spraken elkaar in de marge van een veiligheidsconferentie in München. Het was de eerste Chinees-Amerikaanse topontmoeting nadat de VS een Chinese spionageballon hebben neergehaald.

„We hebben de afgelopen jaren politieke en retorische steun gezien en zelfs de levering van niet-dodelijke steun”, zei Blinken tegen de Amerikaanse nieuwszender NBC. „Maar we zijn zeer bezorgd dat China overweegt ook dodelijke steun [lethal support] te leveren aan Rusland.” Blinken zei niet waarop de VS hun vermoeden baseren. Tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS zei hij dat het vooral gaat om de levering van wapens.

De twee spraken uiteraard ook over het ballonincident. „Ik heb heel duidelijk gemaakt dat het sturen van een spionageballon boven de Verenigde Staten een schending van onze soevereiniteit is, in strijd is met internationaal recht, onacceptabel is en nooit meer mag voorkomen”, zei Blinken.

Geen verontschuldigingen

De Chinese kant, zei Blinken, bood geen verontschuldigingen aan. De Chinese ballon raakte vermoedelijk uit de koers, liep toen in de gaten boven Amerikaans grondgebied en werd uiteindelijk door Amerikaanse jachtvliegtuigen neergehaald boven zee.

China ontkende dat het om en spionageballon ging. Het incident leidde onmiddellijk tot een verdere bekoeling van de toch al moeizame relatie tussen de twee grootmachten.

De Chinese staatsmedia meldden over het gesprek in München dat Wang Yi Blinken heeft duidelijk gemaakt dat de VS hun koers moeten wijzigen. Wang vindt dat de VS de schade die het heeft toegebracht aan de Chinees-Amerikaanse betrekkingen moet herstellen.

China noemt neerhalen ballon ‘hysterisch en absurd’

Wang Yi had het neerhalen van de ballon eerder op de dag in München „hysterisch en absurd” genoemd. „Er zijn in de wereld veel ballonnen van verschillende landen. Wil je ze allemaal neerschieten? Het was geen teken van kracht van de VS. Integendeel. We roepen de VS op niet langer zulke belachelijke dingen te doen om af te leiden van binnenlandse problemen.”

Blinken onderstreepte ook dat het belangrijk is dat de twee landen regelmatig direct contact hebben.