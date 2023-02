Verhalenbundel Hedda Martens wint Biesheuvelprijs

Schrijfster Hedda Martens heeft voor haar korteverhalenbundel Bij wijze van leven de J.M.A. Biesheuvelprijs 2023 gewonnen. Dat is zondagmiddag in Amsterdam bekendgemaakt. De jury koos de bundel van Hedda Martens (1947) uit een shortlist van vier en kende een prijzengeld van 5.172 euro toe, dat volledig werd bijeengebracht door crowdfunding.

Bij wijze van leven bestaat uit 69 korte verhalen, miniaturen eigenlijk, met lengtes van meestal niet meer dan twee of drie pagina’s. De bundel is volgens de jury een proeve van „absoluut meesterschap”. Daarin bepaalt de omvang bij uitstek de kwaliteit, oordeelt de jury, omdat Martens „juist in het kleine, in het korte, steeds weer een enorme afstand weet af te leggen”. De jury, die 26 inzendingen beoordeelde, bestond uit dichter Joost Baars, neerlandica Yra van Dijk, schrijfster Ilse Josepha Lazaroms en critica Dieuwertje Mertens.

Lees ook de recensie van Bij wijze van leven: De verhalen van Hedda Martens zijn knap maar stemmen ook kregelig

De winnende verhalenbundel is het zesde boek van de 76-jarige Hedda Martens, die al veertig jaar publiceert, soms met lange tussenpozen, maar altijd met een herkenbaar signatuur: ze beschrijft scènes uit het dagelijks leven die door een scherp schrijversoog en inlevingsvermogen boven het alledaagse uit getild worden. In 1982 debuteerde Martens met de verhalenbundel Sjibbolet en andere verhalen. Haar werk, dat niet eerder met een literaire prijs werd bekroond, is in NRC eens omschreven als „gewoeker op de vierkante centimeter”. De winnende bundel werd in NRC gematigd positief besproken: recensent Judith Eiselin signaleerde dat Martens uitblinkt „in trefzekere verwoordingen en elegante opsommingen”, maar dat de verhalen „onbestemd” zijn, stemt ook „kregelig”.

Genomineerde debuten

De J.M.A. Biesheuvelprijs, vernoemd naar schrijver wijlen Maarten Biesheuvel, is de enige prijs in het Nederlandse taalgebied voor bundels met korte verhalen die tot de literaire fictie behoren. Dit jaar werd de prijs, die eerder gewonnen is door onder meer Hanna Bervoets, Mensje van Keulen en Maarten ‘t Hart, voor de achtste keer uitgereikt. Voor de prijs waren dit jaar vier bundels genomineerd. Naast het boek van Martens waren dat drie literaire prozadebuten: Probeer de hemel mijn huis te maken van Mischa Andriessen, Jerrycan van Joep van Helden en Wanneer de herten komen van Joke van Vliet. Daarmee verkoos de jury de nieuwe literaire stemmen boven de bundels van bijvoorbeeld gereputeerde auteurs Margriet de Moor (Meneer en mevrouw God) en Allard Schröder (Sellinger).