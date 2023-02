Turkije staakt merendeel zoekacties naar overlevenden, twee weken na aardbevingen

De Turkse reddingsdiensten hebben zondag het grootste deel van de zoekacties naar overlevenden gestaakt, twee weken nadat het land getroffen werd door twee zware aardbevingen. Alleen in de provincies Kahramanmaras en Hatay gaat de zoektocht nog verder, citeert persbureau AFP het hoofd van de Turkse reddingsorganisatie AFAD Yunus Sezer. Hier bestaat nog ijdele hoop dat tussen het puin van veertig gebouwen slachtoffers levend zullen worden teruggevonden.

De kans dat reddingswerkers nog overlevenden zouden vinden tussen de ingestorte gebouwen, was de afgelopen week al flink geslonken. Toch werden de afgelopen drie dagen zeven mensen levend uit het puin gehaald, allemaal in de zuidelijke plaats Antiochië. De laatste twee, een stel, kon zaterdag samen met hun kind worden bevrijd. Het kind stierf kort na de redding.

Bij de aardbevingen met een kracht van 7,8 en 7,5 kwamen bijna 45.000 mensen om het leven, waarvan ruim veertigduized doden in Turkije en bijna vijfduizend in Syrië. Meer dan honderdduizend mensen werden onder het puin vandaan gehaald. Zoekteams van over de hele wereld stonden de Turkse hulpdiensten de afgelopen weken bij. Onder hen ook het Nederlandse zoekteam USAR, dat werd uitgezonden naar de regio Hatay.