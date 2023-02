Surinaamse protestleider aangehouden na rellen in Paramaribo

Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, de organisator achter het uit de hand gelopen protest in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, heeft zich zaterdag op het politiebureau gemeld, waar hij vervolgens is aangehouden. Dat meldt de Surinaamse site Waterkant. Biervliet was sinds de ongeregeldheden afgelopen vrijdag onvindbaar. De rellen ontstonden vrijdag na een betoging tegen het beleid van president Chan Santokhi. Onder meer het Surinaamse parlement werd bestormd en winkels werden geplunderd.

Eerder op zaterdag bracht Biervliet een verklaring uit op Facebook waarin hij aangaf niet verantwoordelijk te zijn voor de onlusten in Paramaribo. Volgens hem ging een groep betogers die hij niet kende richting het Surinaamse parlement en is het daar uit de hand gelopen. In zijn verklaring zegt Biervliet dat hij denkt dat de relschoppers in onderling contact stonden, iets wat zaterdag ook werd gezegd door de Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi.

Amoksi zei volgens nieuwssite Starnieuws dat de rellen „collectief en simultaan” waren. „Er kan niet anders dan worden geconcludeerd dat het gepland is”, aldus Amoksi. Volgens de minister was de politie niet goed voorbereid op de rellen en plunderingen na de betoging. Desondanks zijn bij de onlusten 128 mensen opgepakt, van wie er nog 37 vastzitten.

Om nieuwe gewelddadigheden te voorkomen zal het centrum van Paramaribo de komende dagen afgesloten worden. Winkels moeten dicht blijven en rondom overheidsgebouwen en banken wordt de beveiliging opgeschroefd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Suriname aangepast en raadt reizigers aan de binnenstad van Paramaribo de komende tijd te mijden.

