PSV lijdt kostbaar puntenverlies met gelijkspel tegen FC Utrecht

PSV heeft zondag kostbaar puntenverlies geleden door 2-2 te spelen tegen FC Utrecht. De Eindhovenaren blijven hierdoor met 43 punten op de vierde plek staan, op gelijke hoogte met Ajax. De Amsterdammers komen later vandaag nog in actie tegen Sparta. De achterstand op koploper Feyenoord is zes punten, AZ dat tweede staat heeft een punt meer dan PSV.

Trainer Ruud van Nistelrooij ontbrak op de bank bij PSV omdat hij ziek was. Zijn assistent Fred Rutte nam daarom zijn taken waar. Ook middenvelder Ibrahim Sangaré ontbrak bij de ploeg uit Eindhoven wegens ziekte.

PSV begon sterk aan de wedstrijd en domineerde vrijwel de gehele eerste helft. Toch kwamen de Eindhovenaren in de 33ste minuut op achterstand na een afgeslagen hoekschop, die door Othmane Boussaid van een grote afstand raak werd geschoten. Vlak voor rust wist PSV weer op gelijke hoogte te komen na doelpunt uit een voorzet van Luuk de Jong op Johan Bakayoko.

Afgekeurd doelpunt

Ook na rust drukte PSV door. In de 51ste minuut werd een doelpunt van De Jong afgekeurd wegens buitenspel en in de 57ste minuut gebeurde dit opnieuw. Maar bij de controle van de VAR bleek hij toch niet buitenspel te staan, waardoor de Eindhovenaren alsnog op voorsprong kwamen.

Van lange duur was dit echter niet. Al na drie minuten kwam Utrecht weer op gelijke hoogte na een doelpunt van verdediger Jarrad Branthwaite. In de laatste minuten kreeg PSV nog een aantal gevaarlijke kansen. Guus Til raakte in de 89ste minuut de paal en invaller Ismael Saibari schoot in blessuretijd van dichtbij nog tegen keeper Vasilis Barkas aan.

Het gelijkspel van PSV volgt kort op de nederlaag tegen Sevilla FC in de Europa League. Komende donderdag vindt de return plaats, waarbij PSV een achterstand van 3-0 goed moet zien te maken.