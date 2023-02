Oorlogsepos ‘All Quiet on the Western Front’ grote winnaar bij Britse filmprijzen Bafta’s

De Duitse film All Quiet on the Western Front heeft zondag de prijs voor Beste Film gewonnen bij de Bafta-awards, de prijzen van de Britse Film- en Televisieacademie. De Netflix-film over de Eerste Wereldoorlog werd maar liefst veertien keer genomineerd en won de prijs in zeven categorieën, waaronder Beste Film en Beste Regisseur. Daarmee verbrak het een Bafta-record voor meest gewonnen prijzen door een niet-Engelstalige film.

De film, in Nederland op Netflix beschikbaar onder de naam Im Westen nichts Neues, is een nieuwe verfilming van de gelijknamige roman van Erich Maria Remarque, die in 1928 uitkwam. Het boek werd twee keer eerder verfilmd, in 1930 en in 1979.

Ook de komische actiefilm Everything Everywhere All At Once en de tragikomedie The Banshees of Inisherin waren veelvuldig genomineerd voor de Britse filmprijzen. Beiden maakten kans in tien categorieën. Laatstgenoemde wist drie nominaties te verzilveren, waaronder die voor Beste Britse Film. Everything Everywhere All At Once won één prijs.

Beste Acteur en Beste Actrice

De prijs voor beste acteur ging naar Austin Butler voor zijn vertolking van Elvis in de gelijknamige film. Hij versloeg onder meer Colin Farrell en Bendan Fraser. Cate Blanchett won de prijs voor beste actrice eveneens in een biopic. Zij vertolkt de rol van een wereldberoemde componist en dirigent, Lydia Tár, in de film Tár. Beide acteurs zijn voor hun rollen ook genomineerd voor een Oscar. Die uitreiking vindt binnen een maand plaats.

All Quiet on the Western Front kan volgende maand ook nog in de prijzen vallen bij de prestigieuze Amerikaanse filmprijzen. De productie is negenmaal genomineerd, waaronder voor Beste Film, Beste Internationale Film en Beste Bewerkte Scenario.