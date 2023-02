Bij AT5, de Amsterdamse stadszender, laten ze in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen jongeren op blind date gaan met een politicus, waarna ze moeten raden van welke partij die is. Lisa ging deze week tegenover een man zitten die eruitzag als een Klaas-Jeroen, in alles een Klaas-Jeroen bleek en ook daadwerkelijk zo heette – maar dat mocht zij vooraf dan weer niet weten, waarschijnlijk omdat ze dan al meteen had geraden dat de beste man van de VVD was.

Het interessantst werd het bij het rubriekje ‘Ongezouten mening’, waarin iemand, jawel, een mening geeft die ongezouten is en waarover Klaas-Jeroen droogjes zou concluderen dat, zó, inderdaad, dit een ongezouten mening was. Die kwam deze keer van Nana Asare, een jonge man die zichzelf in zijn auto filmde en zei dat de woningmarkt verrot is. Ik zette me schrap voor het antwoord van Klaas-Jeroen. Zeg het niet, toe zeg het niet. „De enige oplossing, is meer bouwen.”

Ik kan het niet meer horen. Bouwen, bouwen, bouwen. Zo zelfverzekerd gepresenteerd, met die typische net niet menselijke leegheid van de VVD, alsof je ChatGPT de politiek in hebt gestuurd. Altijd die oversimplificatie van ingewikkelde problemen. Gewoon bouwen, bouwen, bouwen, dan hoef je ook niet nadenken over hoe het al gebouwde momenteel verdeeld wordt, door wie, voor hoeveel geld. De VVD ziet gaten in de muur en plakt er dan gewoon wat leuke posters overheen.

Vlak voor dit weekend kraakte de partij het conceptplan van CDA-minister Hugo de Jonge voor de woningmarkt af. Vooral het voornemen om gemeenten te kunnen verplichten 30 procent nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, viel verkeerd. Een „absurd idee”, volgens VVD-Kamerlid Peter de Groot, die De Jonge verweet „de achterstandswijken van de toekomst” over heel Nederland te willen uitrollen.

De achterstandswijken van de toekomst. De inkomensgrens voor sociale huur is 44.000 euro per jaar voor een eenpersoonshuishouden. Een modaal Nederlands jaarinkomen is 40.000 euro. Ik was bijna bij Nana Asare in de auto gaan zitten. De partij die altijd zegt op te komen voor de gemiddelde Nederlander, bewijst complete minachting ervoor te hebben. Als zelfs Hugo de Jonge je reactie „liefdeloos” noemt... Die zei als coronaminister dat mensen best wel even zonder cultuur konden en dan maar een dvd’tje moesten kijken. Maar ik geef hem gelijk, al dekt ‘liefdeloos’ de lading niet eens. De VVD: als je iets niet kunt betalen, dan moet je gewoon maar meer verdienen.

Nou, wat dacht Lisa aan het eind van de date met Klaas-Jeroen: welke partij? Ze raadde het goed. AT5 bleek het de vorige date ook al niet zo moeilijk te hebben gemaakt. Toen lieten ze een meisje raden dat de vrouw tegenover haar van de BoerBurgerBeweging was. De date was in een stal.

