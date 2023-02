Kampioensvibe is tastbaar bij Feyenoord na zwaarbevochten zege op AZ

De Kuip is een feesttempel laat op de zaterdagavond met de ene na de andere hardcore klassieker die wordt gedraaid, als coach Arne Slot richting de laaggelegen parterretribunes loopt. Hij pakt even zijn moment, onder het schijnsel van de stadionlampen. Met zijn handen zweept hij het publiek nog verder op en schiet dan jolig een bal hoog het publiek in – iets wat hij zelden doet, de bijna maniakale trainer uit het nuchtere Bergentheim.

Even daarvoor, kort na elf uur, heeft stadionspeaker Peter Houtman nog even benadrukt dat door de benauwde 2-1 zege op AZ „we aan de top van de Eredivisie blijven”.

Verderop wordt Lutsharel Geertruida – jongen van Rotterdam-Zuid, exponent van de eigen jeugdopleiding – naar voren geduwd om de zege met de aanhang te vieren. Geertruida, die sinds zijn vierde stottert en om die reden nooit voor de camera verschijnt, is bij afwezigheid van de eerste drie aanvoerders deze avond de captain.

Op andere dagen kan je hem zomaar tegen het lijf lopen in de supermarkt in de wijk Feijenoord. Hij is trots op zijn roots. En trots op het Feyenoord-shirt, had Slot over hem gezegd. Hij leidt te verdediging met verve, na het wegvallen van Gernot Trauner in de winterstop. Hij is misschien wel de verpersoonlijking van dit Feyenoord, tegen alle verwachtingen in al sinds half november koploper. Een heel eind komen, door wilskracht en discipline.

Opgewonden gejoel

Het is nog maar februari, maar de kampioensvibe wordt tastbaar bij Feyenoord. Tot na middernacht klinkt opgewonden gejoel rond het oude stadion, een sfeer zoals die er ook hing in de periode voorafgaand aan de laatste landstitel in 2017.

De weg naar een nieuw kampioenschap ligt open, door de zwaarbevochten overwinning op naaste belager AZ. Alles wordt uit de kast getrokken om op deze natte, winderige avond Feyenoord op koers te houden. De stadionlampen worden rond negen uur even gedimd om ruimte te geven aan een vuurwerkinferno – door de rookontwikkeling is de aftrap een paar minuten later.

Het uiterlijke vertoon kan niet verbloemen dat Feyenoord kwetsbaar is. Vanwege blessures bij doelman Justin Bijlow, verdediger Trauner en middenvelder Sebastian Szymanski, maar met name de geschorste aanvoerder Orkun Kökcü wordt gemist. Zonder hem ontbreekt een rustpunt in de opbouw en worden de ruimtes in de diepte nauwelijks gevonden, mede door de compact verdedigen van AZ.

Het maakt dat AZ, zeker door de snelle 0-1 na een kopbal in eigen doel van Javairo Dilrosun, in een uitgelezen positie verkeert om Feyenoord pijn te doen. Het is de winnende cultuur van de All Blacks, het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, die AZ-coach Pascal Jansen er sinds ruim twee jaar in probeert te krijgen – en die nu gekapitaliseerd moet worden. Willen zij kampioen worden, wat wel de stille ambitie is in Alkmaar.

De voortreffelijke passing in de diepte van Jordy Clasie, voormalig Feyenoord-aanvoerder, is smullen. Meestal vindt hij de snelle linksbuiten Jesper Karlsson. Het lukt AZ om Feyenoord bijna een helft lang klem te zetten. Maar het drukt niet door, net als PSV twee weken geleden bij een 2-0 voorsprong in de Kuip. AZ komt in het hele duel tot slechts twee schoten, waarvan niet één op doel.

Tango dansend

Ze zitten dicht bij elkaar de afgelopen vijf jaar – Feyenoord en AZ. Nu de tango dansend aan de top, maar vaak samen in achtervolging op Ajax en PSV. Ze spelen ook een zelfde type voetbal, met veel aanvalsdrang en ‘hoge’ druk op de tegenstander.

AZ, gezien als de best geleide club van Nederland, geldt met name op gebied van scouting en opleiding als voorbeeld voor Feyenoord. Veel medewerkers werden de laatste jaren weggetrokken bij AZ – met als belangrijkste troef Slot. Het is bekend: in december 2020 moest hij per direct vertrekken bij AZ omdat hij in gesprek was met Feyenoord.

AZ onderstreepte deze winter de ambitie om de top aan te vallen door het kopen van Sven Mijnans van Sparta (voor 2,5 miljoen euro), en de al eerder gecontracteerde Djordje Mihailovic van CF Montréal (voor 6 miljoen). Daar waar Feyenoord, dat ook geïnteresseerd was in Mijnans, er niet in slaagde zich te versterken.

Het telt even niet deze zaterdagavond, waarop de spanning het mindere voetbal vergoedt. Kort voor rust knikt Alireza Jahanbakhsh de 1-1 binnen, uit een fraaie voorzet van Oussama Idrissi – beiden oud-spelers van AZ. Het is dan al een intens gevecht, met zes keer geel. Geertruida en Jahanbakhsh zwepen het publiek op als ze richting kleedkamer lopen, waar scheidsrechter Dennis Higler bier en middelvingers op zich gericht ziet wanneer hij de tunnel in gaat.

De negentigste minuut loopt, als een afgeslagen corner van Feyenoord wordt opgepikt door rechtsback Marcus Pedersen. Kort ervoor gaf de Noor nog een voorzet in niemandsland, tot grote frustratie van het publiek. Nu schiet hij zomaar met links, al in zijn jeugd oefende hij met beide benen. De punt van de rechtervoet van Karlsson raakt de bal, die door het effect extra wordt opgetild en zo in de kruising belandt – onhoudbaar voor doelman Mathew Ryan (2-1).

Kapitale goal. Kampioensgoal? Hoewel dat op ieders lippen ligt, zegt Slot dat dit „wel het laatste is waar ik op dit moment mee bezig ben”. Hij noemt het „een geluksgoal”. „Als je kampioen wil worden moet je beter voetballen dan wij vandaag.” Van het blok met topduels in de afgelopen weken – remises tegen Ajax, FC Twente en PSV – was dit „onze slechtste wedstrijd”.

Maar, ze probeerden nog te winnen door te blíjven aanvallen, zegt Slot. Hij citeert basketbalicoon Michael Jordan. „Die zei ooit: hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik kreeg.” Het citaat is net iets anders: ‘hoe harder ik me voorbereid, hoe meer geluk ik lijk te hebben’.

Een wijsheid is ook: een kampioen wint vaak in de laatste minuten. Feyenoord scoorde dit seizoen al vijf keer in de negentigste minuut of later – onlangs nog tegen PSV en FC Utrecht waardoor het een punt redde.

Het programma voor de laatste twaalf duels is op papier zeer gunstig – op Ajax-uit na. Maar Slot probeert de voeten op de grond te houden. Volgende week tegen Fortuna Sittard uit? Daar speelden ze thuis nog gelijk tegen, herhaalt hij steeds. En Feyenoord wint geen wedstrijd makkelijk, herhaalt hij nog vaker.

Maar even na middernacht erkent hij, met ingehouden vreugde: „We staan er heel goed voor.” Met zachte stem, erachteraan: „Dat is duidelijk.”