Femke Bol verbetert 41 jaar oud wereldrecord op 400 meter indoor

Atlete Femke Bol heeft zondag een wereldrecord gelopen op de 400 meter indoor. De 22-jarige verbeterde bij de NK indoor in Apeldoorn de 41 jaar oude mondiale toptijd naar 49,26 seconden. Daarmee was ze 33 honderdsten van een seconde sneller dan de Tsjechische Jarmila Kratochvilova, die in 1982 uitkwam op 49,59 seconden. Het wereldrecord betekende voor Bol ook haar vierde Nederlandse titel.

Bol liet de afgelopen weken al zien in goede vorm te verkeren. Vorige week verbeterde de Amersfoortse in de Franse stad Metz het Nederlands record op de 400 meter, door te finishen in 49,96 seconden. Dat was al de vierde tijd ooit gelopen op het onderdeel. Ruim een uur later sneuvelde door haar toedoen ook het nationaal record op de 200 meter, met een tijd van 22,87 seconden.

In Apeldoorn eindigde Lieke Klaver in 50,34 als tweede, gevolgd door Cathelijn Peeters in 53,11. Het volgende grote doel voor Bol is titelprolongatie tijdens de EK indoor, die tussen 2 en 5 maart plaatsvinden in de Turkse hoofdstad Istanbul. In 2021 won ze in Polen goud met een tijd van 50,63, toen eveneens een Nederlands record.

Bijna perfecte race

Bol noemde haar eigen prestatie „ongekend”, vertelde ze bij de NOS. Ze hoopte op een tijd rond 49-half, maar eindigde op 49,26. In Metz had ze vorige week al het gevoel een goede race te hebben gelopen, maar haar trainer Laurent Meuwly zei na afloop nog verbeterpunten te hebben gezien. „Dit was denk ik een bijna perfecte race”.

Voor Bol is het haar eerste wereldrecord op een officiële afstand. Begin februari liep ze al een mondiale toptijd op de 500 meter, maar dat is geen erkend onderdeel. „Dit was zo gaaf om voor thuispubliek te doen”, aldus Bol.