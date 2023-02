Facebook en Instagram gaan experimenteren met betaalde abonnementen

In navolging van Twitter beginnen ook Facebook en Instagram met een betaalde abonnementsvorm, waarmee gebruikers hun account kunnen verifiëren en toegang krijgen tot extra functies. Dat heeft Meta-topman Mark Zuckerberg zondag aangekondigd in een Facebookpost. Het bedrijf rolt de nieuwe dienst volgende week eerst als experiment uit in Australië en Nieuw-Zeeland, waarna later mogelijk de rest van de wereld volgt.

Meta, moederbedrijf van de socialemediaplatforms, biedt de abonnementen aan vanaf 11,99 dollar (11,18 euro) per maand. Wie zich via Apple-besturingssysteem iOS aanmeldt, is 13,99 dollar per maand kwijt. Gebruikers kunnen hun account met het zogeheten Meta Verified-abonnement verifiëren met een identiteitskaart of paspoort en krijgen vervolgens een blauw vinkje. Ook belooft Meta hen extra bescherming tegen nepaccounts die zich voordoen als iemand anders en directe toegang tot de klantenservice.

Sociale mediabedrijven hopen met betaalde abonnementsvormen nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. Nu zijn ze financieel grotendeels afhankelijk van advertenties. Zo introduceerde Twitter in 2021 in onder meer Australië en de Verenigde Staten al de dienst Twitter Blue, waarbij gebruikers maandelijks 2,99 dollar konden betalen voor links naar advertentievrije artikelen. Na zijn overname verhoogde de nieuwe topman Elon Musk de prijzen vorig jaar naar 8 tot 11 dollar per maand en werd een abonnement een voorwaarde voor een blauw vinkje.