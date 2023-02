De winnaarin Ahoy is een tennisser uit Rusland – nou én?

Vlak na zijn zege stond de naam ‘Medvedev’ al tussen vele illustere toptennissers, die de afgelopen vijftig jaar het ABN Amro-toernooi wonnen. Er volgde een staande ovatie. De 27-jarige Rus bedankte het Nederlandse publiek – onder wie koning Willem-Alexander op de eerste rij – voor hun „sportiviteit”. Toernooi-directeur Richard Krajicek was ingenomen met de winnaar van de jubileumeditie en betitelde de zege van Medvedev als „eind goed, al goed.”

Dat Daniil Medvedev uit Rusland komt was totaal geen onderwerp van gesprek in Ahoy. Ook niet bij de organisatie. „Daar hebben we ook geen moment bij stilgestaan”, zei Krajicek. „Dat is maar goed ook, want sporters zijn geen politici.”

Toch was het opvallend dat na een spectaculaire openingsshow van zangeres Davina Michelle de spelers van de finale op verschillende wijze werden aangekondigd. Zo liet de speaker bij de aankondiging van Medvedev zijn nationaliteit weg, terwijl Jannik Sinner als Italiaan welkom werd geheten. Medevedev speelde, zoals op zoveel toernooien, ook in Rotterdam onder ‘neutrale vlag’. Het leek het publiek allemaal weinig te deren. De ruim tienduizend toeschouwers zagen geanimeerd hoe ‘de meesterverdediger’ Medvedev na een moeizaam begin geroutineerd in drie sets afrekende met de zes jaar jongere Sinner: 5-7, 6-2 en 6-2.

Nummer één van de wereld

Medvedev ontbrak een jaar geleden op het hoogtepunt van zijn carrière in Ahoy. Na een slopende finale van de Australian Open, die hij verloor van Rafael Nadal, liet hij voor het eerst sinds jaren verstek gaan bij het ABN Amro-toernooi . Destijds was hij hot. Medvedev zou een paar weken later de eerste tennisser worden die na achttien jaar een einde maakte aan de heerschappij van The Big Four. Want vanaf 2 februari 2004 wisselden Roger Federer, Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray elkaar af als nummer één. Daar kwam niemand tussen, tot Medvedev op 28 februari 2022 de ban brak en als 27ste tennisser sinds de invoering van de ranglijst in 1973 nummer één werd. Toch bleek de wisseling van de macht van korte duur. Ruim een maand later herstelde Djokovic de hegemonie.

Het afgelopen jaar bleek meer dan ooit dat de top van de wereldranglijst niet alleen door sportieve prestaties wordt bepaald. Medvedev profiteerde op de Australian Open van de afwezigheid van Djokovic, die niet mee mocht doen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar omdat hij geen coronavaccinatiebewijs wilde overleggen. Het kostte hem zoveel punten voor de ranglijst dat Medvedev hem zou passeren. Dat gebeurde vier dagen nadat Rusland aan de oorlog met Oekraïne was begonnen wat weer in het nadeel was van Medvedev.

Hoewel Medvedev zich vrijwel direct afzette tegen de oorlog – ‘I am all for peace’, zei hij op een toernooi in Mexico – ondervond hij er als sporter toch hinder van. Mede door een verbod om als Rus op Wimbledon te spelen, slaagde hij er niet in zijn machtsovername te consolideren. Medvedev viel zelfs buiten de top tien.

Ondertussen kondigde zich met Carlos Alcaraz een nieuwe ster aan. De opmars van de Spaanse tiener was zo indrukwekkend dat hij na zijn winst op de US Open van vorig jaar de nummer één was. Maar ook dít bleek niet het begin van een nieuw tijdperk. Alcaraz kwam met een spierblessure aan de kant te staan. Het was opnieuw Djokovic, die met het winnen van zijn tiende Australian Open de troon opeiste. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

De komende tijd strijden toppers uit drie verschillende generaties om de heerschappij. Djokovic en Nadal zullen op Roland Garros, Wimbledon en de US Open uit willen maken wie zich The Greatest Of All Time mag noemen. Ze hebben beiden 22 grandslamtoernooien op hun naam, twee meer dan de inmiddels ‘gepensioneerde’ Federer. Maar nog eentje minder dan de eveneens gestopte Serena Williams. Djokovic en Nadal zullen bij hun recordjacht wel op grote tegenstand van jongere tennissers kunnen rekenen.

Grootste vorm bijna terug

Medvedev kan worden gezien als de aanvoerder van de generatie die de komende jaren alsnog in de schijnwerpers komt te staan. Daarbij wordt Medvedev geflankeerd door Alexander Zverev (25), Andrei Roeblev (25) en Stefanos Tsitsipas (24), die in Ahoy niet verder kwamen dan de tweede ronde. Medvedev liet afgelopen week zien dat zijn grootse vorm van anderhalf jaar geleden bijna terug is.

De finale tegen de 21-jarige Sinner betekende voor Medvedev ook een duel met een van de boegbeelden van de jongste lichting wereldtoppers. In dat opzicht was zijn vijfde overwinning in evenzoveel onderlinge ontmoetingen met Sinner van psychologisch belang. Medvedev is ook nog ongeslagen tegen de 19-jarige Alcaraz, die afgelopen week een indrukwekkende rentree maakte in Buenos Aires. De Spanjaard is wel een veel volwassen tennisser geworden.

Medvedev is het gezicht van een nieuwe generatie Russische tennissers, die de tijden van Jevgeni Kafelnikov en Marat Safin moet doen herleven. Maar dan wel als wereldburger in Monte Carlo woont. Naast Russisch spreekt hij vloeiend Frans en Engels, maar sinds de oorlog in Oekraïne geeft hij uit voorzorg helemaal geen interviews meer. Het publiek moet het doen met korte statements. „Ik vind het publiek in Nederland fantastisch. Ze houden van sport. En dat voel je als tennisser.”