Britse uitgever past boeken Roald Dahl aan om ‘aanstootgevende’ taal te vermijden

In de nieuwe Britse edities van de boeken van schrijver Roald Dahl zullen geen ‘dikke’ en ‘lelijke’ mensen meer voorkomen. De Britse uitgeverij Puffin heeft de kinderboeken laten herschrijven zonder taal die als aanstootgevend kan worden beschouwd. Zo moet „voortaan iedereen van de boeken kunnen blijven genieten”, schrijft het Britse The Daily Telegraph.

‘Het gaat om honderden wijzigingen in de originele teksten van Dahl. De bewerkingen zijn voornamelijk aangebracht in de beschrijvingen van de fysieke verschijningen van personages. Zo schrapt de uitgever het woord ‘dik’ uit elke nieuwe editie en komt daar ‘enorm’ voor in de plaats. Ook het woord lelijk zal niet meer gedrukt worden. Mevrouw Griezel uit het boek De Griezels zal niet langer ‘lelijk en beestachtig’ genoemd worden, maar alleen ‘beestachtig’.

Ook zijn op sommige plekken in de tekst zinnen toegevoegd. Zo dragen de heksen in het boek De heksen pruiken omdat ze kaal zijn. Daar wordt nu bij gemeld: „Er zijn tal van andere redenen waarom vrouwen pruiken zouden kunnen dragen en daar is zeker niets mis mee.” Verder kiest Puffin voor het gebruik van meer genderneutrale termen. In de oorspronkelijke Sjakie en de Chocoladefabriek waren Oempa Loempa’s nog ‘kleine mannen’. Dat is nu vervangen door ‘kleine mensen’, evenals de Wolkenmannen uit De Reuzenperzik die nu Wolkenmensen heten.

Volgens de Roahl Dahl Story Company, eigenaar van de rechten van de in 1990 overleden schrijver, is het niet ongebruikelijk om taal te herzien. Eventuele wijzigingen waren „klein en zorgvuldig overwogen”. De wijzigingen zijn voorgesteld door zogeheten sensitivity readers.

Nederlandse edities

Uitgeverij De Fontein, die de Nederlandse vertalingen van de boeken van Roald Dahl uitgeeft, is kritisch over de veranderingen die in Engeland zijn doorgevoerd in de kinderboeken. Directeur Joris van der Leur meldt zondag bij persbureau ANP eerst in gesprek te gaan met de Britse uitgeverij Puffin over de voorgestelde veranderingen.

„We gaan komende week eerst met Puffin in gesprek en willen dan een complete lijst met wijzigingen zien. Dan kijken we wat we wel en niet aanpassen”, laat van Der Leur weten. „Tenzij de Roald Dahl Story Company eist dat we het sowieso aanpassen.”

Volgens Van der Leur zijn er vanuit Nederland nooit klachten gekomen over de teksten van Dahl. Mochten er eventuele aanpassingen doorgevoerd worden, dan zal de focus volgens de directeur van de uitgeverij liggen op de essentie van teksten en om de humor en beeldspraak overeind te houden. „Dat is het allerbelangrijkst.”