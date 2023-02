Britse rappers klinken aangenaam on-macho op nieuw Oyster-festival

Kangoeroesprongen, stuiterend gehip en zwierige pirouettes werden zaterdagavond in de Melkweg enthousiast uitgevoerd. Rapper Feux sprong, Ragz Originale draaide rondjes en Sam Wise stuiterde over de volle breedte van het Max-podium, op onderaardse bastonen die ook in de zaal de voetzolen deden trillen.

Elders in het gebouw stond solo-zangeres Mychelle nagenoeg stil, tokkelend op haar gitaar, en ontroerde het publiek met haar diepe stem die als een baslijn onder de heldere gitaarakkoorden zweefde. Even later was er wendbare jazz te horen van Jerome Thomas die als een atleet, met bloot bovenlijf en brede gebaren, de ritmes van zijn drummer en zijn hechte band aanjoeg.

Zaterdagavond werd in de Melkweg in Amsterdam het nieuwe Oyster-festival gehouden. Zes uur lang kon er muziek geluisterd worden en kunst en film gekeken in alle zalen van het gebouw. Thema was de Londense muziekscene, en vooral dat deel dat experimenteert met eigen vormen van hiphop, jazz en r&b. Oyster, vernoemd naar de Londense metro-pas, exploreert de underground. En al was dit de eerste editie, en speelde bijna iedereen voor het eerst in Nederland, het festival trok al een gretig publiek.

Milde uitbarstingen

Het werd een feestelijke avond. Achter een onbekende naam kon een D’Angelo-achtige performer schuilen (Thomas) of een r&b-zangeres als Jaz Karis. Met haar gestroomlijnde melodieën en innemende presentatie klonk Karis alsof ze iedereen in de op dat moment nog vrij lege Max-zaal persoonlijk haar hartzeer wilde tonen. Sainté bleek een rapper met kabbelende woorden en hoekige beats die de zaal tot milde uitbarstingen bracht.

Soms ging er iets mis. De androgyne Emmavie speelde mooi samen met haar bandleden en liet haar stem Pharrell-achtig liet kreunen in een citaat uit zijn nummer ‘Frontin’’, maar moest haar set onderbreken door geluidsproblemen. Ragz Originale was vooral bekend als producer, van onder andere ‘Shutdown’ van de Britse rapper Skepta. In Amsterdam zong de soepel dansende Ragz nogal wankel en stootte een keyboard om. Maar hij liet horen dat hij een zwoele variant op hiphop speelt, omlijst door zweverige synthesizers.

Oyster liet behalve nieuw talent ook nog iets anders zien: de stijl van Britse artiesten is aangenaam on-macho, zeker vergeleken bij Amerikaanse rappers. Hier werd niet op de eigen borst geslagen, de presentatie was zachtaardiger. Dat gold voor de vrouwen, zoals bij het optreden van de melodieuze rapster ENNY in de inmiddels volle Max, maar ook voor de uitdagende rapper Unknown T. Deze Daniel Lena, waarschijnlijk de bekendste naam van de avond, rapte stoer, grimmig en feilloos zijn razendsnelle teksten. Weggedoken in zijn capuchon, de ogen achter een zonnebril, gedroeg hij zich eerder mysterieus dan macho.

Pop Oyster-festival. Gehoord: 18/2 Melkweg, Amsterdam. ●●●●●