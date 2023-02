Waarom is de situatie in Suriname zo gespannen?

Vrijdagochtend trokken zo’n duizend demonstranten vanuit verschillende plekken in Paramaribo naar de Nationale Assemblee van Suriname, het parlement. Het was een aangekondigd protest tegen de regering van president Chan Santokhi, onder meer georganiseerd door de vakbonden en activist Stephano Biervliet.

Het begon vreedzaam, maar rond het middaguur werd de sfeer op het het Onafhankelijkheidsplein grimmig. Een deel van de demonstranten gooide met flessen en stenen en eiste dat politici naar buiten zouden komen. Er werden waarschuwingsschoten gelost en met traangas gespoten. De meeste betogers trokken zich terug, maar een kleine groep bestormde het parlement. Ze drongen door tot in de hal. In de binnenstad van Paramaribo gingen groepjes de confrontatie aan met politie en mobiele eenheid en plunderden winkels. Ook journalisten en een radiostation werden belaagd. De regering kondigde een avondklok af en heeft meer dan vijftig arrestaties verricht.

1 Waarom werd gedemonstreerd?

Het is al langer onrustig in Suriname. Dat komt voor een groot deel door de slechte economische situatie. De inflatie is hoog. Afgelopen jaar 54,6 procent volgens de centrale bank. Het land heeft een lening bij het IMF, maar moet in ruil daarvoor wel de overheidsfinanciën op orde krijgen en onder meer snijden in het uitgedijde ambtenarenapparaat. Dat gaat uiterst moeizaam, waardoor al meerdere tranches van het IMF niet zijn uitbetaald.

Nu worden meerdere hervormingen tegelijk gehaast doorgevoerd, die mensen direct raken. Zo is in januari voor het eerst btw ingevoerd, overigens niet op basisbehoeften. De regering bouwt tegelijk stapsgewijs de subsidie op brandstof af. Vooral dat laatste is verkeerd gevallen. Doordat er geen uitgebreid openbaarvervoernetwerk is in Suriname, zijn mensen afhankelijk van hun auto. Bovendien kunnen stijgende brandstofkosten andere prijzen verder opdrijven.

De woede daarover komt bovenop de algehele frustratie over de regering-Santokhi. De voormalige politiebaas werd in 2020 gekozen. Hij nam middenin de coronapandemie een land over dat financieel aan de grond zat. Santokhi voerde campagne met de belofte corruptie aan te pakken, maar ook onder zijn leiding zijn op belangrijke plekken vrienden en familieleden van politici benoemd. Recent kreeg bijvoorbeeld de jongere broer van vicepresident Ronnie Brunswijk een hoge positie bij het staatsbedrijf voor energie in Suriname. Deze week stapte de kleine Nationale Partij Suriname uit de coalitieregering.

2 Is deze parlementsbestorming vergelijkbaar met die in Amerika begin 2021 en afgelopen maand in Brazilië?

Daar lijkt het niet op. Achter de protesten en onvrede in Suriname zit geen brede anti-democratische beweging die verkiezingsuitslagen betwist en instituties ondermijnt. Alle politieke partijen hebben het geweld afgekeurd. De slogan van de demonstratie was wel ‘Chan moet weg’, maar dat is niet ongebruikelijk. De relschoppers zijn mogelijk wel op ideeën gebracht door buitenlandse voorbeelden.

„Het is uit de hand gelopen vandalisme”, zegt de Surinaamse journalist Wilfred Leeuwin, die in Paramaribo woont. „Een maatschappelijke eruptie, die gevoed is door de zowel de huidige als de vorige regering.” Een overeenkomst met de VS en Brazilië is volgens hem wel dat de samenleving steeds gepolariseerder is geraakt.

President Santokhi legde in zijn reactie vrijdagavond vooral nadruk op de noodzaak de democratie en rechtsstaat te verdedigen. Het stoort Leeuwin dat de regering doet alsof de economische problemen niets met de onlusten te maken hebben. „Je kunt een samenleving niet als een tube tandpasta uitknijpen.”

3 Hoe gaat het verder?

Het bleef in de nacht van vrijdag op zaterdag lang onrustig. Op zaterdag zal de schade worden opgenomen. Die is het grootst bij geplunderde winkels en benzinestations. Een aantal ordehandhavers en winkeliers is gewond geraakt en ligt nu in het ziekenhuis.

Santokhi, voormalige hoofd van de politie en oud-minister van Justitie, heeft een ‘taskforce’ opgericht om de daders op te sporen. Er zijn al ruim vijftig arrestaties verricht.

Het is spannend om te zien of de onrust effect heeft op de hervormingsagenda en de stabiliteit van de regering. Het verzet tegen de bezuinigingen komt al deels vanuit de coalitie. Santokhi regeert onder meer samen met de partij van Ronnie Brunswijk, die achtergestelde groepen vertegenwoordigt en zich verzet tegen prijsstijgingen en ontslagen.

