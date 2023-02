In de ambulance voelde ik scherpe randjes als ik met mijn tong over mijn gebit schraapte . „Je kaak is gebroken”, zei de spoedeisendehulparts. Ik vroeg of het goed zou komen met mijn tanden. „Dan moet je niet dronken op de scooter stappen.” Hij gaf me een aai over mijn schouder. „De liefde,” stamelde ik, „hij is bang voor houden van. Ik nu ook.”

Ik belde hem, hij nam niet op.

Mijn tanden waren na een week gemaakt.

