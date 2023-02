Sigrid Kaag waarschuwt voor rechtse winst bij Statenverkiezingen

Met een openlijke aanval op conservatieve en populistische partijen op rechts heeft D66-leider Sigrid Kaag een tweede front geopend in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Als „de alliantie van PVV, BBB, FVD en JA21” veel stemmen trekt, dan zullen volgens Kaag „de problemen groter worden en raken oplossingen verder uit het zicht”. „Als de sleutels van de provinciehuizen in verkeerde handen vallen, dreigt stilstand”, sprak ze bij de officiële start van de D66-campagne in een theater in Arnhem. „Dan verslechtert de natuur en blijft Nederland de megastal van Europa” en „zal het ons niet gaan lukken om een huis te bouwen voor iedereen die dat nodig heeft”.

Toen VVD-leider Mark Rutte zich een maand geleden met een waarschuwging tegen belastingverhoging afzette tegen de linkse combinatie van GroenLinks en PvdA, mikte de premier op een tweestrijd waar zijn liberale coalitiepartner in het kabinet geen speler is. Anders dan CDA-kopstukken besloten D66-politici daar toen niet openlijk gefrustreerd over te doen. Door nu de aandacht te vestigen op een politiek thema waar de provincies wél over gaan – stikstof en huizenbouw – probeert Kaag weer relevant te worden in aanloop naar de Statenverkiezingen volgende maand. Twee maanden later kiezen de nieuwe Statenleden vervolgens ook de nieuwe Eerste Kamer.

Afzetten tegen radicaal-rechts

Het is de beproefde strategie waarmee Kaags voorganger Alexander Pechtold zijn partij groot maakte en vanaf 2017 weer in het kabinet kreeg. Hij zette zich steevast af tegen de PVV van Geert Wilders.

Kaag kiest nu een bredere tegenstrever, waar ze spreekt over „de dreiging van een groot conservatief blok in de senaat” en „partijen die klimaatverandering niet aan willen pakken” en „de noodzakelijke stikstofmaatregelen ondermijnen”. „Daar kunnen wij niet mee samenwerken.”

In een interview in het AD, zaterdagochtend, ging Kaag nog een stapje verder door te stellen dat er een kabinetscrisis dreigt als partijen die op de rem willen staan bij de stikstofaanpak van het kabinet, het in provincies voor het zeggen krijgen. „Dan hebben we met z’n allen in dit land een groot probleem”, waarschuwde ze. „Het ondergraaft ook hoe we beleid willen uitvoeren. Dan heb je ook een geloofwaardigheidsprobleem.”

Migratie is ‘niet het thema’

Stikstof is een onderwerp dat regeringspartners VVD en CDA in deze campagne liever mijden – zij hebben meer electorale concurrentie te duchten van juist partijen als JA21 en BBB. Op haar beurt wil Sigrid Kaag het liever niet over asielbeleid en migratie hebben. „Dat is niet het thema voor de Provinciale Staten”, zei ze tegen het AD. Toch reageerde ze afwijzend op het voorstel waar inmiddels door meerdere partijen op rechts over wordt gesproken: het bouwen van grenshekken aan de buitengrenzen van Europa om de instroom van vluchtelingen te beperken. „Indachtig internationale afspraken en wat het betekent een beschaafd land te zijn: voor mij horen hekken daar niet bij.”

Kaag benadrukte in het interview dat het tegenhouden van migratie, „een onuitvoerbare wens is”. Dat een meerderheid van de Tweede Kamer, met steun van coalitiepartijen VVD en CDA, deze week een motie aannam om onderzoek te doen naar de opvang van vluchtelingen buiten Europa vindt Kaag een zorgelijke ontwikkeling. „Dat baart mij als D66’er zorgen.”

