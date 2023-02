René Benko, waar kennen we die ook alweer van?

Wat de paus is voor Rome, is René Benko voor het centrum van Wenen. Althans, die grap maakt de vastgoedinvesteerder volgens financieel persbureau Bloomberg zelf soms tegenover zakenrelaties. Ook al is Benko nog maar 45 jaar oud, hij bezit inmiddels voor miljarden aan vorstelijke, zeer gewilde panden in de Oostenrijkse hoofdstad.

Om enige voorbeelden te noemen: Benko is eigenaar van het duurste hotel van de stad, van het Kunstforum en van twee complete winkelblokken in de exclusiefste straten. En dat is alleen nog maar in Wenen. In Duitsland bezit de Oostenrijker onder meer het bekende warenhuis KaDeWe, in Venetië heeft hij een royaal palazzo en in New York is de Chrysler-toren van hem. Zelf woont Benko vlak buiten zijn geboorteplek Innsbruck in een kasteel gelegen op een heuvel.

Toch kent Nederland de vastgoedbelegger, die zijn imperium van 24 miljard euro begon door als tiener zoldertjes te verbouwen, niet zozeer van zijn panden. Hier is hij vooral bekend als mede-eigenaar van het Britse Selfridges, het moederbedrijf van de Nederlandse Bijenkorf.

Waarom haalt hij nu het nieuws?

Afgelopen woensdag onthulde zakenkrant Financial Times dat Benko en zijn investeringsfonds Signa niet meer hoeven aan te kloppen bij Deutsche Bank voor vers kapitaal. De grootste bank van Duitsland weigert hem sinds eind vorig jaar als klant omdat de naam van de vastgoedmiljardair afgelopen najaar viel in een langlopende corruptiezaak.

In deze zaak draait het om omkoping tot op het hoogste politieke niveau in Oostenrijk. Het schandaal dwong eind 2021 bondskanselier Sebastian Kurz, een goede vriend van Benko, tot aftreden. Een hoge ambtenaar en vertrouweling van Kurz, die zich als getuige opwierp, beweerde onder meer dat Benko door kwestieus boekhouden miljoenen aan belasting had ontweken.

Toen de Oostenrijkse fiscus onderzoek wilde doen naar die praktijken, zou Benko de ambtenaar gevraagd hebben in te grijpen, in ruil voor een goedbetaalde baan bij zijn investeringsfonds. De miljardair ontkent die beschuldigingen en is formeel nog niet in staat van beschuldiging gesteld. In een andere corruptiezaak werd Benko vorig jaar vrijgesproken. In 2012 kreeg hij wel een voorwaardelijke celstraf vanwege omkoping.

Loopt zijn imperium nu gevaar?

De exacte gevolgen van het besluit van Deutsche zijn niet helemaal duidelijk. De bank wil tegenover Financial Times niet ingaan op relaties met (voormalige) klanten. Een advocaat van Benko’s fonds Signa zegt dat het bedrijf „geen bestaande leningen” heeft bij Deutsche en ook geen andere banden met de bank. Volgens de advocaat is Deutsche bepaald niet de belangrijkste geldverstrekker voor Signa.

In het verleden was dat wel anders: toen gaf Deutsche onder meer advies bij zakendeals. In 2021 was de bank nog betrokken bij de uitgifte van honderden miljoenen euro’s aan obligaties. Ook is Deutsche de kredietverstrekker van het Duitse Galeria Kaufhof, een van de warenhuizen van Benko. Dat is de enige onderlinge relatie waar de bank geen streep door zet. Volgens bronnen van FT omdat Kaufhof in diepe financiële nood zit, wat het beëindigen van de samenwerking politiek gevoelig zou maken.

In afwezigheid van columniste Marike Stellinga, die met schrijfverlof is, kiest NRC elke zaterdag een persoon van de week.