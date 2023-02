VK: 200.000 Russische slachtoffers sinds oorlog in Oekraïne

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn zo’n 175.000 tot 200.000 Russische soldaten en huurlingen gesneuveld, gewond geraakt, vermist of gevangengenomen. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie vrijdag op Twitter. Naar schatting zouden zo’n 40.000 tot 60.000 hiervan zijn gesneuveld. Het aantal Russische slachtoffers is „significant gestegen” sinds september 2022, toen de gedeeltelijke mobilisatie werd ingevoerd.

Van de Russische paramilitaire Wagnergroep schat het Britse ministerie van Defensie dat ongeveer de helft van alle huurlingen gewond zijn geraakt in de oorlog. Vrijdag zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zo’n 30.000 huurlingen van de Wagnergroep zijn gesneuveld. De VS schatten dat 90 procent van de huurlingen die sinds december 2022 in Oekraïne zijn gedood, voormalige gevangen waren.