Nederland zet opnieuw Russische diplomaten uit

Nederland gaat opnieuw een aantal Russische diplomaten het land uitzetten. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) zaterdag bekendgemaakt. Het kabinet heeft dat besluit genomen omdat Rusland „heimelijk” blijft proberen inlichtingenofficieren te stationeren in Den Haag als diplomaten. Hoekstra zegt dat Nederland dat niet kan en zal toestaan. „Tegelijk is het belangrijk om de ambassades open te houden als communicatiekanaal, zelfs nu de verhoudingen met Rusland moeizamer zijn dan ooit.”

Het kabinet heeft besloten dat er niet meer Russische diplomaten in Nederland mogen zijn dan Nederlandse diplomaten in Rusland. Het gevolg daarvan is nu dat een aantal Russische diplomaten Nederland moet verlaten. Daar krijgen ze twee weken de tijd voor. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Ook moet het Russische handelskantoor in Amsterdam vanaf dinsdag dicht.

Vorig jaar zette Nederland nog zeventien Russische spionnen het land uit, een maand na de inval in Oekraïne. Moskou wees daarna vijftien Nederlandse diplomaten het land uit. Sindsdien lopen er onderhandelingen over visa voor nieuwe diplomaten, maar die gesprekken zijn op niks uitgelopen zegt Hoekstra zaterdag. Doordat Moskou blijft weigeren visa te verstrekken aan nieuwe Nederlandse diplomaten, is er te weinig personeel beschikbaar bij het consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Dat gaat daarom vanaf maandag tijdelijk dicht. De Nederlandse ambassade in Moskou blijft wel open.

