Teaser: Achterwerk Deze podcast luister je ook in onze app

„Ik ben erg bang dat ik lesbisch ben, en dat zou ik eigenlijk niet moeten zijn.” Veertig jaar lang stonden er achter op de VPRO-gids brieven van kinderen en jongeren, met vragen, problemen, wensen en frustraties. Sommige ontroerend, andere geestig.

Elja Looijestijn was redacteur van de rubriek en gaat in de podcast Achterwerk nu, jaren later, in gesprek met de mensen die toen een brief schreven. De pagina begon in mei 1976 en in 2016 kwam de rubriek tot een eind. Er verschenen gedichten en mopjes, maar ook verhalen over kernwapens, punks en discotheken. Hoe is het nu met de mensen die toen iets schreven over hun leven, hun toekomst en hun zorgen?

Achterwerk, 6 afl. van ca. 20 min.

Vanaf 21 feb. VPRO