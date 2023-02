Feyenoord wint van AZ en blijft koploper in Eredivisie

Feyenoord heeft zaterdag in de Kuip met 2-1 gewonnen van AZ. De Rotterdamse ploeg versterkt daarmee zijn koppositie in de Eredivisie en staat nu vijf punten voor op AZ, dat vooral in de tweede helft van de wedstrijd niet gevaarlijk kon worden.

De ploegen begonnen wat aftastend aan de wedstrijd, die in de eerste helft rommelig verliep en weinig echte kansen opleverde. In de zestiende minuut komt AZ echter al op voorsprong na een hoekschop van Jesper Karlsson die door Javairô Dilrosun in eigen doel wordt gekopt. Feyenoord ging daarna nerveus op zoek naar de gelijkmaker en kan die in de blessuretijd maken dankzij twee oud-spelers van AZ. Op voorzet van Oussama Idrissi kopte Alireza Jahanbakhsh de 1-1 erin.

Het eerste deel van de wedstrijd leverde maar liefst vijf gele kaarten op. In de tweede helft ging Feyenoord nadrukkelijk in de aanval. Dat leverde na een kwartier spelen een mooi doelpunt van Santiago Giménez op, maar hij stond buitenspel. Pech voor de Rotterdammers, die op dat moment beduidend beter speelden dan AZ. Feyenoord blijft op het winnende doelpunt jagen, maar weet lange tijd niet door de verdediging van AZ heen te drukken. Tot de laatste minuut van de reguliere speeltijd: Marcus Pedersen maakt dan de 2-1 voor Feyenoord.

Feyenoord leidt de competitie na 22 speelronden met 49 punten. AZ heeft 44 punten en wordt gevolgd door Ajax (43 punten) en PSV (42 punten). Die ploegen spelen zondag en kunnen bij winst de Alkmaarders dan passeren in het klassement.