De shit illegaal dumpen

Introducing Buried

Een vrachtwagenchauffeur neemt op zijn sterfbed hoestend en krakend een verhaal op. Hij weet iets over wat een van ergste milieu-misstanden in de Britse geschiedenis blijkt: in de buurt van Derry in Noord-Ierland zijn miljoenen tonnen afval illegaal gedumpt. Twee verslaggevers krijgen de tape in handen en gaan in Buried voor de BBC op onderzoek uit. Ze ontdekken gedurende hun tweejarig onderzoek dat de Britse afvalverwerkingsindustrie voor een groot deel in handen is van criminele organisaties. Die bovendien niets geven om planeet of milieu.

Klinkt misschien niet als een sexy onderwerp, maar toch is het een meeslepend en spannend verhaal vol bekentenissen, onderzoeksjournalistiek en georganiseerde misdaad. Een eyeopener van hoe het achter de schermen kan gaan.

Buried, 10 afl. van ca. 15 min, BBC Radio.