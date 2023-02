China hekelt VS om ‘absurde en hysterische’ reactie op surveillanceballon

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft zaterdag fel uitgehaald naar de Verenigde Staten tijdens de veiligheidsconferentie in München. Yi hekelde de manier waarop de VS een vermoedelijke Chinese surveillanceballon neerhaalden en noemde de reactie „absurd en hysterisch”. „Er zijn veel ballonnen in de lucht, van verschillende landen. Wil je ze allemaal neerschieten? Dit laat zien dat Amerika niet sterk is.” Volgens Yi was het vliegende object niet meer dan een uit de koers geraakt „burgerluchtschip”.

De Chinese minister noemde het neerhalen „misbruik van geweld” en een „schending van internationale regels”, verwijzend naar het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart. „Wij hebben de VS gevraagd deze situatie kalm en professioneel aan te pakken”, zei Yi. „Helaas negeren de VS deze feiten en gebruiken ze geavanceerde straaljagers om met hun raketten een ballon neer te schieten. Wij dringen er bij de VS op aan niet zulke absurde dingen te doen om de aandacht af te leiden van hun binnenlandse problemen.”

Diplomatieke spanningen

De VS hielden de ballon al enkele dagen in de gaten en zei eerder te vermoeden dat het ging om een spionageballon uit China. Op 4 februari werd het object door een Amerikaanse straaljager boven de Atlantische Oceaan uit de lucht geschoten. Sindsdien zijn er nog drie andere vliegende objecten boven Noord-Amerika neergeschoten, maar dat waren volgens de VS geen spionageballonnen.

Het incident heeft tot diplomatieke spanningen tussen beide landen geleid; zo annuleerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zijn geplande bezoek aan Beijing en sprak China van een Amerikaanse „overreactie”. Maar terwijl de landen fel naar elkaar uithalen, zijn zowel Amerikaanse als Chinese functionarissen aanwezig bij de conferentie in München. Het is nog niet duidelijk of Wang in gesprek gaat met de aanwezige Amerikaanse functionarissen. Dat zou de eerste ontmoeting tussen de grootmachten zijn sinds het begin van het conflict.

De Amerikaanse president Joe Biden zei zich vrijdag „niet te verontschuldigen” voor het neerhalen van de ballon. Volgens Biden was de spionageballon op weg naar de belangrijke militaire bases Hawaï en Guam. De president zei binnenkort met de Chinese president Xi Jinping te willen spreken over het incident. „We zijn niet uit op een nieuwe Koude Oorlog.”

