Boeren, burgers en geborgde zetels: de waterschappen zijn politieker dan ooit

Over minder dan vier werken zijn er weer verkiezingen in Nederland. Niet alleen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Die laatste worden steeds belangrijker, nu het klimaat verandert en Nederland met periodes van extreme droogte of juist veel wateroverlast kampt.

In deze Haagse Zaken hebben we het over die waterschappen. Titia Ketelaar en Eppo König leggen uit hoe ze steeds politieker zijn geworden. En je hoort hoe het ook alweer zit met de zetelverdeling. Waar de waterschappen over gaan en welke politieke trukendoos er aan te pas kwam om een gedeelte van de geborgde zetels - vaste zetels voor bedrijven, boeren en natuurorganisaties - uit de waterschappen te laten verdwijnen.

@Apjvalk // @titia_k // @e_konig

Verder lezen en luisteren

Dit doen de Waterschappen en de Provinciale Staten

De verbeten strijd om de waterschappen: coalitiepartners liggen met elkaar overhoop

De waterschappen gaan zelfverzekerd de verkiezingen in: ‘Het buitenland is stikjaloers op ons’

Stemhulp waterschapsverkiezingen

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.