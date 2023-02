Binnenstad Paramaribo afgesloten na in rellen en plunderingen ontaard protest tegen de regering

De binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is vrijdagavond lokale tijd op last van de politie afgesloten. Eerder op de dag ontaardden protesten tegen de regering in rellen en werd het parlement bestormd. Er geldt tot zes uur ‘s ochtends lokale tijd een avondklok in de binnenstad. Winkels zijn opgeroepen ook zaterdag dicht te blijven.

President Chan Santokhi zei vrijdagavond in een toespraak op televisie dat er in verschillende wijken en buurten „incidenten” waren en dat politie en leger zijn ingezet. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant zijn meerdere winkels geplunderd en zijn er ook stenen gegooid op het gebouw en naar het personeel van de Centrale Bank van Suriname. Ook zouden er benzinestations zijn overvallen.

Bestorming parlement

Vrijdagochtend protesteerden duizenden mensen tegen Santokhi en zijn regering. Na een gemoedelijk begin bestormde een groep demonstranten volgens Waterkant vervolgens eerst het terrein van het parlement (De Nationale Assemblee) en bekogelden het gebouw daarna. Mogelijk zijn ook tientallen mensen het parlement binnengedrongen en zou er brand hebben gewoed. De politie zette traangas in tegen de relschoppers.

De demonstranten zijn vooral boos over het falende economische beleid van de regering en de torenhoge inflatie van ruim 54 procent. Ze eisten het vetrek van president Santokhi. Afgelopen zomer gingen demonstranten ook al wekenlang de straat op en toen wist Santokhi met een aantal toezeggingen tijdelijk de rust te laten terugkeren. Nu veroordeelt hij de rellen van vrijdag en zegt hij dat hij er alles aan doet om de rechtsstaat en de democratische instituten te beschermen.