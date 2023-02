‘Zo’n handig grillplaatje heb ik niet’

Sinds ik de geblakerde aubergine en rode paprika’s heb ontdekt, ben ik fan geworden. Ik kende het al uit Spanje, daar heet het ‘escalivada’; de uitgelepelde boterzachte aubergine en ontvelde paprika’s worden daar met aioli geserveerd bij vlees of vis van de houtskoolgrill. Laatst had ik alles al zo’n beetje in huis om deze salade uit te proberen. Zo’n handig grillplaatje heb ik nog niet, dus heb de aubergine en paprika’s in de oven geblakerd. De salade heb ik gekruid met veel dille, peterselie en een handje munt. Ik had nog een kropje radicchiosla die ik er in dunne reepjes ook door heb gedaan, voor wat bitter. Stuk knapperig brood erbij, heerlijk!

