Weer winst voor Air France-KLM na twee jaar miljardenverliezen

Voor het eerst sinds de coronacrisis heeft Air France-KLM weer winst geboekt. Na twee jaren van miljardenverliezen behaalde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij in 2022 een winst van 728 miljoen euro. Dat maakte Air France-KLM vrijdagmorgen bekend.

De omzet in 2022 steeg 84 procent naar 26,4 miljard euro. Dat kwam met name door de hogere tarieven voor vliegtickets. Wel had het bedrijf vorig jaar te maken met hogere kosten, onder meer voor brandstof. De kerosinekosten waren ruim anderhalf keer zo hoog.

Air France-KLM heeft nog niet zijn gehele netwerk kunnen herstellen na de pandemie – de dienstregeling naar Azië wordt nu opgestart – maar de opbrengsten liggen weer bijna op het niveau van 2019. Toen haalde de groep een omzet van 27,2 miljard euro. De financiële resultaten over 2022 waren beter dan analisten vooraf hadden verwacht. Het aandeel Air France-KLM noteerde vrijdagmorgen in Amsterdam ruim 4 procent hoger.

Steun afgebouwd

Air France-KLM maakte vrijdag bekend dat de groep in april 2023 alle coronasteun die de Franse en Nederlandse staat hebben gegeven, zal hebben afgelost. Sinds december 2021 heeft de groep gewerkt aan een pakket van maatregelen om de staatssteun te herfinancieren. Air France-KLM gaf onder meer nieuwe aandelen uit, het Franse logistiekconcern CMA CGM trad toe als aandeelhouder, en recentelijk gaf de groep duurzaamheidsgerelateerde obligaties uit.

KLM betaalde in juni 2022 de gehele steun van 900 miljoen euro terug aan de Nederlandse staat. De Nederlandse maatschappij hield nog wel de mogelijkheid open om geld te lenen met Nederlandse staatsgarantie, maar die kredietfaciliteit wil het bedrijf beëindigen in april. Zodra de faciliteit is gestaakt, stopt ook het werk van staatsagent Jeroen Kremers. Die controleert de voorwaarden die het Nederlandse kabinet stelde aan de steun – regelmatig tot irritatie van KLM.

Net als moederbedrijf Air France-KLM wil KLM ook duurzaamheidsgerichte obligaties uitgeven. Dat is een financiering waaraan ‘groene’ doelen zijn gekoppeld. Haalt het bedrijf die niet, dan lopen de financieringskosten op.

Air France-KLM had eind 2022 een schuld van ruim 6,3 miljard euro. Dat is 1,9 miljard lager dan een jaar eerder.

In 2022 haalde de Nederlandse dochter KLM een operationeel resultaat van 706 miljoen euro. Dat is 933 miljoen meer dan in 2021. De omzet steeg ruim 76 procent naar 107 miljard. Air France haalde een omzet van 16,3 miljard euro (+86 procent) en een fors lager operationeel resultaat dan KLM, 483 miljoen.

„Er blijven grote uitdagingen”, stelde president-directeur Marjan Rintel van KLM in een toelichting, „maar als we naar de resultaten voor 2022 kijken hebben we reden om voorzichtig positief te zijn. Nederlanders willen blijven vliegen en we zien dat reizen wereldwijd toeneemt.”

Tegelijkertijd zijn er volgens Rintel onzekerheden waar KLM nog steeds rekening mee moet houden, zoals de inflatie, de prijsontwikkeling van kerosine en de krappe arbeidsmarkt.

KLM had vorig jaar veel last van de operationele problemen op Schiphol. De Amsterdamse luchthaven verwacht na het weekend bekend te kunnen maken in hoeverre in de meivakantie en de zomervakantie opnieuw beperkingen aan het aantal vertrekkende reizigers moeten worden gesteld. Luchthaven en maatschappijen onderhandelen daar nog over.