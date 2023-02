‘We dansen met de hele familie in de woonkamer’

Jochem: „Ik organiseer al twintig jaar grote oud-en-nieuwfeesten in Amsterdam. En tien jaar geleden heb ik een humanistische sociëteit opgericht, TenClub. Die is gevestigd in een historisch pand in art-decostijl aan de Nes, in het centrum van Amsterdam. We hebben interesse in alle aspecten van ‘het levenstheater’: hoe is het om mens te zijn? Daar hoort alles bij: lichaam, seksualiteit, dromen, emoties, ideeën over de wereld. Al die dingen onderzoeken we. En we gebruiken de kunsten om die programma’s vorm te geven. Dus onze leden kunnen een avond organiseren rondom een bepaald thema, en die wordt dan altijd opgeluisterd door muzikanten, dansers en dichters.”

Merel: „Ik kwam in het voorjaar van 2015 bij Jochem solliciteren. Hij zocht toen een marketing- en salesmanager voor TenClub. We hadden afgesproken in de tuin van zijn huis in Baambrugge. We raakten niet meer uitgepraat, het was een oneindig gesprek. We waren allebei een beetje zoekende en vonden maatjes in elkaar. Er was geen romance in het begin.”

Jochem: „Maar er was wel een eindeloze stroom energie die heen en weer ging: dingen willen onderzoeken, samen reflecteren. Ik vind het heel fijn als je zo’n connectie hebt, want je komt al genoeg shit tegen in een relatie. En dan groei je ook het hardst.”

Merel: „We zijn ontzettend verliefd geworden, al hadden we allebei al een relatie, maar daar gingen maanden overheen. We gingen dan wel eens met mijn en zijn kinderen naar de bioscoop. Ik heb daar heel dierbare herinneringen aan, omdat dat heel voorzichtig en zorgvuldig ging. Onze kinderen konden ontzettend goed met elkaar overweg. En mijn ex Bas reageerde heel goed.”

In het kort Foto’s David Galjaard Merel (45) en Jochem (51) Janssen runnen de humanistische sociëteit TenClub in Amsterdam en wonen in Baambrugge in een tot landhuis verbouwde boerenstal met een groot erf. Ze hebben een tweede huis in Lissabon en zijn een ecoresort aan het ontwikkelen in Pedralva, aan de Zuid-Atlantische kust van Portugal. Merel en Jochem hebben samen vijf kinderen uit vier relaties.

Jochem: „Mijn ex Alwien vond het heel pittig. We woonden ook samen in Baambrugge. Dan moet een van de twee dat huis overnemen. Ik was waarschijnlijk meer in de positie om dat te doen, maar zoiets is niet makkelijk. Ik denk dat het vak uit elkaar gaan nog wel beter onderwezen kan worden op school.”

Familievakanties

Merel: „We hebben nu een samengesteld gezin met vijf kinderen. Twee van Jochem, Julie (17) en Luka (12), twee van mij, Olivia (16) en Kick (10), en één samen, Hercules (bijna 2). Het gaat heel goed. We hebben een appgroep met alle ouders. En Herculesje is ook welkom bij alle ouders. De oudsten kunnen het goed met elkaar vinden, de middelsten ook.”

Jochem: „We hebben geweldige familievakanties. Tijdens corona waren we in Afrika. We gaan nu naar Florence en Venetië, dat is fantastisch. Gewoon met die hele clan. Dan gaan we op avontuurreis en dan zijn we echt een team.”

Merel: „Het zijn wijze kinderen, vind ik.”

Jochem: „Wij zijn avonturiers en we leven vanuit onderzoek en verlangens, dingen maken, creëren. En dat zit ook in die kinderen, dat vind ik wel leuk. En dat nakomertje Hercules is een cadeautje voor iedereen.”

Merel: „Ik heb dus drie kinderen van drie verschillende mannen. Onlangs stonden die alle drie naast elkaar op een feestje: Ed, mijn eerste man, Bas, mijn tweede, en Jochem. Toen vroeg iemand: hoe zit het nou? Ineens stond iedereen te luisteren. Toen wees Ed naar zichzelf en zei ‘goud’, toen naar Bas, ‘zilver’ en toen naar Jochem, ‘brons’. De hele zaal lag dubbel.”

Jochem: „Wij zijn ook wel een Pippi Langkous-familie. Ik bedoel, ons huis staat vol met oude spullen, we rijden in oldtimers, kleine Fiatjes, een beetje excentriek. We reizen veel, we zijn veel in Portugal te vinden. Ik ben daar een ecoresort aan het opzetten in het zuiden: een soort botanische tuin in de natuur, aan de kust. Een plek waar je retreats kunt organiseren en dat soort dingen.”

Samen werken én leven

Merel: „Ons privéleven loopt naadloos over in werk. Zo lag ik eens in bad een verhaal te lezen over de jonge Hugh Hefner, oprichter van Playboy. Dat is toen een thema geworden van een oud-en-nieuwfeest.”

Jochem: „De jonge Hugh Hefner was heel progressief, hij publiceerde in 1965 een groot interview met Martin Luther King in Playboy en had een nachtclub. Daar kwam Aretha Franklin zingen. Bij hem hoefde ze niet via de achterdeur. Misschien was de latere Hefner wel een vieze oude man, dat kan. Maar ik denk dat iedereen fouten maakt of zwakten heeft. Dat betekent nog niet dat de hele mens niet deugt.”

Merel: „Die filosofie van TenClub is zó groot, Jochem ademt en leeft ’m dag en nacht. Als we niet samen zouden werken, zou ik Jochem nooit zien.”

Jochem: „Ik heb tien oldtimers. Sommige hebben geen gordels op de achterbank. Onze kinderen hebben vriendjes en vriendinnetjes die van hun ouders niet met ons mee in de auto mogen, om die reden.”

Merel: „Wij hebben een andere filosofie. Er kan altijd wat gebeuren, je kunt je niet tegen alle risico’s indekken. Onze kinderen zijn heel wijs omdat we ze veel vrijheid geven. Ons huis is een oude boerenstal, mooi verbouwd, met een groot erf. Heel gezellig en rommelig. Soms staan we met z’n allen op zaterdagmiddag te dansen. Laatst kwam een vriend langs en die zag ons dansen en zei: ik was helemaal vergeten dat je gewoon thuis muziek op kan zetten en kan gaan dansen!”

Vervoer Jochem heeft tien oldtimers, „sommige zonder gordels”. Lissabon Ze hebben een tweede huis in de Portugese hoofdstad. „Wij zijn dol op Lissabon”, zegt Jochem. „Dat aangeharkte van Nederland, dat kennen ze daar niet. Tot twee uur ’s nachts mag je daar doen wat je wil: eten, drinken, muziek maken, dansen.” Verlaten panden Merel en Jochem delen een fascinatie voor verlaten panden. Soms komen ze er een tegen als ze op reis zijn. „Dan kunnen we daar uren zitten dromen”, aldus Merel. Naar bed Jochem: „Als ik in Baambrugge ben, sta ik om half acht op om de kinderen naar school te brengen. Als ik in Portugal ben, sta ik later op.” Merel: „ Als het kan, staan we later op. Gisteravond zaten we tot half twee met vrienden te borrelen. Wij zijn goesie slapers. Onze jongste, Hercules, gelukkig ook, dus die is niet vroeg wakker.”

