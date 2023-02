Uber-klokkenluider Mark MacGann voor hoorzitting naar Tweede Kamer

De Tweede Kamer spreekt op 8 maart met Uber-klokkenluider Mark MacGann over de behandeling van Uber door de Nederlandse Belastingdienst. Een uitnodiging van de commissie Financiën van de Tweede Kamer is deze week door MacGann geaccepteerd.

MacGann – toplobbyist van Uber tussen 2014 en 2016 – deelde afgelopen zomer 124.000 interne documenten van Uber met het internationale journalistencollectief ICIJ. Uit deze ‘Uber Files’ bleek onder meer dat medewerkers van de taxi-app zeer content waren met de „beschermende” en „meewerkende” Belastingdienst in Nederland, waar het Amerikaanse techbedrijf zijn internationale hoofdkantoor heeft.

Zo zou de Belastingdienst onder meer Uber vertrouwelijke informatie hebben toegespeeld over een internationale belastingcontrole. Ook bleek Uber zeer nauwe contacten te onderhouden met prominente Nederlandse politici, onder wie voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes, die later door Uber voor bewezen diensten werd beloond met een adviseursfunctie met een salaris van 200.000 dollar per jaar.

Lees ook het interview dat Mark MacGann vorige maand gaf aan NRC: ‘Nederland, was dit het nu echt waard?’

Naar aanleiding van de Uber Files besloot staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA) tot een onderzoek naar de Belastingdienst. De fiscus kwam in december na een intern onderzoek – dat werd gevalideerd door externe experts – tot de conclusie dat de dienst niets te verwijten viel. Voor een eventuele bevoordeling van Uber werd geen bewijs gevonden.

Onderste steen

Kamerlid Pieter Omtzigt, lid van de commissie Financiën, uitte onlangs tegenover NRC forse kritiek op het onderzoek. „De Belastingdienst heeft weer zichzelf laten onderzoeken met zelfgestelde vragen en onder eigen voorwaarden”, aldus Omtzigt. „Dan komt de onderste steen niet boven.”

Ook MacGann – die niet door de onderzoekers werd benaderd, hoewel hij Ubers belangrijkste contactpersoon was voor autoriteiten in heel Europa – reageerde kritisch. „Niemand heeft me om mijn data gevraagd”, zei MacGann in een interview met NRC vorige maand. „Hoe kan de Belastingdienst dan de conclusie trekken dat alles goed is verlopen?”

Op initiatief van Omtzigt is MacGann nu alsnog uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer, die openbaar zal zijn. MacGann zegt dat hij de uitnodiging accepteerde omdat hij het „hoog tijd vindt dat de rol van Nederland in de onorthodoxe en onethische bedrijfsgroei van Uber door Nederlandse parlementariërs wordt onderzocht”, zo laat hij weten. „Nederland stelde alles in het werk om Uber te lokken met immorele belastingconstructies. Ondertussen kneep het een oogje dicht bij de misdadige activiteiten van het bedrijf die werden aangestuurd vanuit Amsterdam.”

Neelie Kroes

Tijdens de hoorzitting wordt mogelijk ook meer duidelijk over de rol die VVD-prominent Neelie Kroes speelde bij de contacten tussen Uber en de top van de Nederlandse politiek. Kroes gaf na haar baan als Eurocommissaris in 2015 leiding aan StartupDelta, een Nederlandse overheidsorganisatie die opkomt voor jonge technologiebedrijven.

In de praktijk gebruikte ze die functie om Uber te helpen om contacten te leggen met ministers. Toen justitie in 2015 bij Uber binnenviel vanwege het runnen van een illegale taxidienst, werd Kroes door Mark MacGann ingezet om haar contacten aan te spreken om de onderzoeken te stoppen.

Uit de Uber Files en documenten van verschillende ministeries die na Kamervragen deze maand werden vrijgegeven, bleek dat Kroes Uber regelmatig een helpende hand toestak. „Heb een fascinerende ontmoeting gehad met founder van Uber [Travis Kalanick]. Kan mijn kleinzoon zijn. Hij doet me denken aan Steve Jobs toen ik bij hem over de vloer kwam. Je moet hem ontmoeten. Ned [Nederland] heeft kansen”, sms’te Kroes onder meer naar premier Mark Rutte.

Kroes wordt vanwege haar gedrag op dit moment onderzocht door het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF. De vraag is of Kroes de regels overtrad voor Eurocommissarissen, die na hun functie achttien maanden lang niet mochten werken in het bedrijfsleven. Met deze ‘afkoelingsperiode’ probeert Europa te voorkomen dat bedrijven ex-politici inhuren om direct na hun aftreden te profiteren van hun kennis en netwerk.