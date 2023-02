Skrillex, Caroline Polachek, Anthony Romaniuk: de opvallendste albums van de week

Pop

●●●●●

Caroline Polachek Desire, I Want To Turn Into You





Caroline Polachek is steeds meer haar eigen, excentrieke geluid gaan ontwikkelen. Grootse thema’s – liefde, verlangen, onsterfelijkheid – verpakt ze in dichterlijke teksten vol wijn, rook, bloed en natuurpracht. Een smeulende vulkaan, een overweldigende zonsondergang, de engelachtige verschijning van een slapende geliefde. De duizelingwekkende duikvluchten die ze maakt met haar stem zijn indrukwekkend, evenals het unieke samenspel van haar inspiratiebronnen: van Spaanse gitaar tot UK garage, en van drum-’n-bass tot triphop. Desire, I Want To Turn Into You is nu al een van de beste popalbums van het jaar: meeslepend, poëtisch, en volkomen uniek. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Anthony Romaniuk Perpetuum





Perpetuum van pianist Anthony Romaniuk is een album waarvan je ook zonder te luisteren een beetje kunt genieten, omdat het zo’n intrigerend concept heeft. Romaniuk verzamelde 21 veelal korte stukken uit zeer diverse plaatsen en tijden, met als gemene deler hun motoriek: allemaal hebben ze een constante puls of een beweging die de indruk wekt eeuwig te kunnen doorgaan, als een perpetuum mobile. Hij speelt deze muziek bovendien op zes verschillende instrumenten, van klavecimbel tot synthesizer. Spannend idee, slim bedacht. Lees de hele recensie.

Rock

●●●●●

Navarone V





Een doorbraak zat er na vier albums nog steeds niet in voor Navarone en daarom komt V met een nogal dubbel uitgangspunt: als rockband zijn ze dikke vrienden en al vijftien jaar onafscheidelijk. Maar dit keer worden alle fiches ingezet op zanger Merijn van Haren en zijn favoriete muziekinstrument, de piano. De verdienstelijke prog-metal uit de beginjaren wordt nu ingewisseld voor glimmend opgepoetste powerrock in de hitgevoelige trant van Europe, Queen en Whitesnake. De van fondant druipende ballade ‘Can’t Love’ klinkt als het finale afscheid van een rockband die ooit de beste van Nederland was. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Maria Milstein (viool) & Phion o.l.v. Otto Tausk Prokofjev – Violin Concertos





De stukken van de Russische componist Sergei Prokofjev lijken een heelal op zichzelf te vormen. Natuurlijk kun je er allemaal invloeden in terugvinden. Zo was hij een bewonderaar van de klassieke Joseph Haydn – ongetwijfeld omdat die componist een enorme humor en vindingrijkheid aan de dag legde. Prokofjevs twee vioolconcerten getuigen van eenzelfde eigenzinnige fantasie. Hijzelf omschreef zijn muziek als ‘scherzo-ig’, ofwel: grappend, lachend en spottend. In hun nieuwe opname weten de violist Maria Milstein en dirigent Otto Tausk met fusieorkest Phion mooi die kartelige toon te treffen. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Aidan Mikdad The Scriabin Ravel Connection





Pianist Aidan Mikdad was in 2020 een van 10 klassiekemuziek talenten waarvan we veel verwachtten in het nieuwe decennium. Dat predicaat blijft drie jaar later onverminderd gelden. Zijn Skrjabin opent veelbelovend, met een mooie zwevende lichtheid, zeker in tweede deel ‘presto’. Maar snel valt ook op: er mist nog iets. Een diepte. Een zekere rust. Je krijgt de indruk dat Mikdad maar weinig opnametijd kreeg. Hij versnelt de tijd: veel sneller dan veertig minuten lijkt het album alweer afgelopen. Maar niet voordat het laatste deel van Ravels Gaspard de la Nuit nog wel even indrukwekkend gevloedgolfd heeft. Lees de hele recensie

Dance

●●●●●

Skrillex Quest For Fire





Skrillex weer klaar voor de schijnwerpers met zijn tweede soloalbum, Quest For Fire. Dat album zit propvol. Met gastartiesten, samples, abrupte wendingen, muzikale ideeën. Het klinkt als iemand die na een stilteretraite van een decennium eindelijk al z’n opgestapelde gedachten hardop mag zeggen: het album schuurt, knettert en ronkt aan alle kanten, maar soms te schel, hard of plotseling. Quest For Fire is een enorm energiek album, maar ook eentje waar je af en toe een beetje hoofdpijn van krijgt. Als Skrillex is uitgeraasd, tegen het eind van het album, komt het beste van Quest For Fire naar boven. Lees de hele recensie