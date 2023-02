Schiphol sluit ‘slecht hoofdstuk’ 2022 af met 77 miljoen verlies

Schiphol heeft vorig jaar 77 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het vliegveld vrijdag bekend. Schiphol kampte onder meer met een tekort aan beveiligers en bagagepersoneel, waardoor regelmatig uitzonderlijk lange wachtrijen ontstonden en tijdens piekdrukte zelfs vluchten geschrapt moesten worden. Het leidde tot woede bij passagiers, luchtvaartmaatschappijen en politici.

Schiphol draaide vorig jaar zo’n 1,5 miljard euro omzet, een stijging van meer dan 80 procent ten opzichte van coronajaar 2021. Doordat de luchthaven onder meer reizigers moest compenseren voor gemiste vluchten vanwege de wachtrijen, eindigde Schiphol toch in het rood.

Interim-topman Ruud Sondag, die aantrad in november om een einde te maken aan de chaos in de luchthaven, schrijft: „Nooit eerder in de geschiedenis van Schiphol hebben we zoveel reizigers en luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld als in 2022.” Volgens Sondag zal 2022 de „geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk”.

Personeelstekort

In januari meldde Schiphol dat de luchthaven de operationele problemen de baas was en helemaal klaar was voor de meivakantie. Vorige week werd echter bekend dat Schiphol alsnog beperkingen wil stellen aan het aantal lokaal vertrekkende passagiers in april en mei. Het personeelstekort bij de grondafhandeling (inchecken passagiers, verwerken bagage) is nog te groot. Na het weekend wordt meer duidelijkheid verwacht.

Volgens een woordvoerder van vakbond FNV hebben de vijf onafhankelijke afhandelingsbedrijven die op Schiphol actief zijn circa vijfhonderd vacatures op tweeduizend medewerkers. De meeste luchtvaartmaatschappijen huren een extern grondafhandelingsbedrijf in. KLM heeft een eigen divisie grondafhandeling. Hoe groot daar het personeelstekort is, is onbekend.

Schiphol zou externe medewerkers laten invliegen vanuit onder meer Cyprus en Zuid-Afrika om de koffers te sjouwen. Luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven zijn nog steeds in onderhandeling om een meer structurele oplossing te vinden voor de operationele problemen. Die oplossing zou volgens de FNV 25 miljoen euro kosten. Wie die moet betalen is ongewis; volgens de bond wijzen alle partijen naar elkaar.