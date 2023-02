Politie schiet met traangas bij protest tegen Surinaamse regering

De politie heeft vrijdag traangasgranaten ingezet tegen demonstranten die in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo het vertrek van de regering eisten. De Surinaamse nieuwssite Waterkant spreekt van een „bestorming” en laat op live-beelden zien hoe demonstranten naar het Surinaamse parlement lopen, over de muur klimmen en het gebouw binnendringen.

„Voor journalisten is het bijzonder moeilijk om het werk te doen”, schrijft Starnieuws. De auto van een journalist is volgens de nieuwssite in brand gestoken, en de politie vuurde schoten af. Een man zou daarbij gewond zijn geraakt.

Het protest draait om de levenskosten, die voor veel Surinamers niet meer te betalen zijn. De demonstranten willen volgens dagblad De West onder meer dat de regering een verhoging van de brandstofprijzen terugdraait. Vakbond C-47 organiseerde deze vrijdag ook een algemene staking met dat doel.

De brandstofprijzen zijn volgens Surinaamse media gestegen omdat de overheid de brandstofsubsidies afbouwt. De maandelijkse subsidie van 400 miljoen Surinaamse dollar (11 miljoen euro) was onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne „onhoudbaar hoog”, schreef het kabinet van president Chan Santokhi in november.

Zelfde datum

Freelance journalist Zoë Deceuninck schrijft vanuit Paramaribo op Twitter dat Surinaamse burgers exact drie jaar geleden de straat op gingen om te protesteren tegen de regering van de toenmalige president Desi Bouterse. „De reden is dezelfde; rijken worden rijker, armen armer.”

De initiatiefnemer van het protest is net als drie jaar geleden de ondernemer Stephano ‘Pakittow’ Biervliet. „Eerlijk gezegd doet het me goed als ik wat oude leiders kan irriteren”, zei hij destijds tegen NRC. „We zijn nog lang niet uitgedemonstreerd.”