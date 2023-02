OM eist levenslang tegen Saïd R., de rechterhand van Taghi

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Saïd R., een belangrijke leidinggevende in het criminele netwerk van Ridouan Taghi. Justitie verdenkt hem onder meer van betrokkenheid bij drie moorden, twee pogingen tot moord en leidinggeven aan een criminele organisatie.

„Een soort oudere broer” van Taghi, zo typeert het OM de rol van R. Hij zou de wapenvoorraad hebben beheerd, met Taghi over de moorden hebben overlegd en informatie over de slachtoffers hebben verzameld. De nabestaanden van de slachtoffers durfden volgens justitie niet te komen uit angst voor represailles.

De eis van levenslange celstraf was te verwachten, aangezien Taghi en vier andere verdachten dezelfde eis vorig jaar al tegen zich uit hoorden spreken. De strafzaak tegen R. begon later, onder meer omdat hij nog uitgeleverd moest worden uit Colombia, waar hij in 2020 werd aangehouden.

„Belachelijk”, citeert persbureau ANP de verdachte toen de eis tegen hem werd uitgesproken. De 50-jarige R. gold als verbindingsman tussen Taghi, die aan het hoofd van het criminele netwerk stond, en Nabil B., de kroongetuige die bij liquidaties betrokken was. De rechtbank wil in oktober uitspraak doen.

Uitlevering

Interpol gaf voor R. een ‘Red Notice’ uit, waarmee hij op een internationale lijst van gezochte criminelen kwam. Ook de Amerikaanse opsporingsdiensten droegen bij aan zijn arrestatie. Na de aanhouding duurde het ruim anderhalf jaar voordat R. aan Nederland werd uitgeleverd, onder meer omdat Colombia en Nederland geen onderling uitleveringsverdrag hebben gesloten.

Advocaten van R. zijn het oneens met de uitlevering. Volgens ANP zeggen zij dat Colombia R. alleen aan Nederland wilde overdragen als hij geen levenslange strafeis zou krijgen. Een woordvoerder van het OM weerspreekt dat vrijdag tegenover NRC: „Levenslang is in Colombia niet toegestaan, maar dat is bij de uitlevering geen belemmering.”

