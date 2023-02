Nederlandse ambassadeur in Rusland ontboden vanwege onderzoek naar MH17

De Nederlandse ambassadeur in Rusland Gilles Beschoor Plug is ontboden door het Kremlin vanwege het MH17-proces. Dat maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag bekend. Volgens het Joint Investigation Team (JIT), dat de aanval onderzocht, wijst alles erop dat de Russische president Vladimir Poetin medeverantwoordelijk is voor het neerhalen van het vliegtuig. Rusland zegt dat het proces, dat op 8 februari werd gestaakt, politiek van aard was.

Het burgervliegtuig MH17 met veel Nederlanders aan boord werd in 2014 neergehaald door een Boek-raket van Russische makelij. Poetin gaf toestemming voor alle wapenleveringen aan de pro-Russische rebellen in de toen ook al bezette Donbasregio, aldus het JIT. Dat zou betekenen dat Poetin ook verantwoordelijk was voor de levering van het soort raketten waarmee de separatisten MH17 neerhaalden. Volgens het JIT was er desalniettemin niet genoeg concreet bewijs tegen Poetin om aangeklaagd te worden.

Rusland reageert nu meer dan een week later gepikeerd op het JIT, dat volgens het Kremlin vooraf zijn conclusies al klaar zou hebben gehad. Naar de aanval op de MH17 is 8,5 jaar onderzoek gedaan. Drie separatisten werden in absentia veroordeeld, één werd vrijgesproken.

Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66), in het verleden zelf diplomaat en Buitenlandminister, bevestigde vrijdag dat ambassadeur Plug zich zal melden bij de Russische overheid. Volgens Kaag is het ontbieden van de ambassadeur deel van het diplomatieke spel, en blijft Nederland inzetten op internationale gerechtigheid.

Lees ook Poetin jarenlang verdachte in MH17-onderzoek

Correctie (17 februari 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Sigrid Kaag minister van Buitenlandse Zaken is. Dat is hierboven aangepast.