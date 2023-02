Machiavelli wist: met deugen bereik je niets - met Tinneke Beeckman

De ideeën van de Italiaanse politiek filosoof Niccolò Machiavelli herkennen we in onze favoriete personages, bij politici en psychologen. Zijn reputatie: sluw, manipulatief en immoreel - de kwade genius van het politieke spel. Maar was Machiavelli een gewetenloze politiek strateeg? Of juist een daadkrachtige visionair?

Voor deze aflevering lazen we Machiavelli’s De Heerser (Il Principe) uit 1532. Een boek dat bewonderd werd door tirannieke leiders als Lenin en Mussolini, maar waaruit ook businessadviseurs en managers nog altijd lessen weten te halen.

Waarom heeft dit boek zo’n grote impact gehad op de moderne Westerse politiek? En wat hebben we eraan het nu nog te lezen? Michel Krielaars bespreekt het met boekenredacteur Eva Peek en filosoof Tinneke Beeckman. Zij schreef het boek 'Machiavelli’s Lef: levensfilosofie voor de vrije mens'.

Dit is de eerste aflevering van een negendelige serie over boeken die de wereld veranderden.