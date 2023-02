kip-ei-inflatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Het prijspeil in Nederland is inmiddels terug op het niveau van augustus 2022. Maar de kip stijgt door… …en het ei loopt uit.

txt

Dure energie… …joeg vorig jaar de inflatie op. Nu heeft vooral voeding die rol… …terwijl de kerninflatie omhoog blijft kruipen.

txt

Februari 2022 Aan het begin van de oorlog liepen de inflatieverwachtingen ver op. April 2022 De verwachtingen bereiken hun piek, en nemen geleidelijk wat af. Januari 2023 Beleggers raken er van overtuigd dat het ergste met de inflatie achter de rug is. Februari 2023 Maar ze veranderen weer even snel van gedachten.

txt