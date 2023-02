Limburgse CDA-constructie ‘mogelijk onduidelijk’, zegt voorzitter Kiesraad

De constructie van het CDA in Limburg, waarbij CDA’ers via negen lokale partijen meedoen aan de waterschapsverkiezingen, „kan mogelijk onduidelijk” zijn voor de kiezer. Dat concludeert voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad.

Volgens Kuijken is de constructie „in lijn met de Kieswet” maar houdt die „geen rekening” met deze constructie. Het is volgens hem „aan de wetgever om te beoordelen of er een wetswijziging nodig is”. Kuijken: „Door de publiciteit is in elk geval helder geworden voor kiezers hoe het zit.”

Kuijken reageert op een artikel in NRC. Daaruit blijkt dat het CDA alleen in Limburg niet onder eigen naam meedoet aan de waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart. In Limburg treden CDA-kandidaten op onder de paraplu van negen lokale partijen.

Lokaal waterbelang

De negen partijen heten allemaal Lokaal Waterbelang (gevolgd door de naam van een regio in Limburg), hebben dezelfde statuten en worden bestuurd door dezelfde CDA-prominenten. De lijsttrekkers en verkiesbare kandidaten zijn ook CDA’ers, al zijn er volgens het CDA-Limburg ook niet-partijgenoten onder de 128 kandidaten op de negen kieslijsten.

Het gevolg is dat kiezers, die in het stemhokje de voorkeur geven aan een lokale partij, zonder dat ze het weten of wensen op een CDA’er stemmen. Bij de laatste waterschapsverkiezingen, in 2019, haalde het CDA via de negen lijsten 65 procent van de stemmen op. Ter vergelijking: bij de op dezelfde dag gehouden verkiezingen voor Provinciale Staten in Limburg kreeg het CDA slechts 18,7 procent van de stemmen.

Slimme constructie

Toenmalig CDA-Limburg voorzitter Dieudonné Akkermans zei in 2008 in Binnenlands Bestuur gezocht te hebben „naar een slimme constructie om zo veel mogelijk invloed uit te oefenen”.

Andere partijen die aan de verkiezingen meedoen wijzen de constructie van het CDA af.

