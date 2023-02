Kieskompas: wantrouwen in politiek grootst buiten Randstad

Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van de NOS onder 4.871 stemgerechtigde Nederlanders met oog op de naderende Provinciale Statenverkiezingen. In negen van de twaalf provincies is wantrouwen het vaakst genoemde gevoel over de politiek. Alleen in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht scoort ‘interesse’ hoger dan ‘wantrouwen’.

Landelijk heerst onder 35 procent van de ondervraagde Nederlanders ‘wantrouwen’ als meest dominante gevoel over de politiek. In Zeeland is dat iets meer dan de helft, in Limburg 45 procent en in Friesland 44 procent. In Groningen, waar het aardbevingsdossier de afgelopen jaren voor onvrede onder de inwoners zorgde, is dat wantrouwen minder uitgesproken, ruim een derde.

Ook op andere maatschappelijke kwesties is er een wezenlijk verschil op te merken tussen de standpunten van Nederlanders binnen en buiten de Randstad. Zo is een groot deel van de Limburgers (84 procent) van mening dat de politiek beter naar ‘gewone mensen’ moet luisteren. In Utrecht herkent iets meer dan de helft zich in dat gevoel (56 procent). Over heel Nederland is dat driekwart van de ondervraagden.

Lees ook: SCP: ‘Vertrouwen in politiek is gepolitiseerd’