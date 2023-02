De trein zit door een storing op het spoor extra vol. We staan in het gangpad dus lekker warm en knus dicht op elkaar. Twee studentes bespreken hardop de dingen van het leven: verbroken liefdes en de beste crèmes voor moderne huidproblemen. „Bij ons in het huis is het al drie keer rondgegaan. Bij mij jeukt het ook nog. Dan ben ik nog besmettelijk, toch?” Dan horen we wat het probleem is: schurft. De man naast mij schuift toch nog maar een stukje verder mijn kant op.

